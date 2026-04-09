La inflación se mantiene en ascenso; fue 5,56% anual para marzo

En marzo de 2026, el IPC observó una variación anualizada de 5,56% en comparación con marzo de 2025, cuando el indicador se ubicó en 5,09%.

En el último año, las divisiones de restaurantes y hoteles (9,92%), salud (7,87%), educación (7,54%), bebidas alcohólicas y tabaco (6,75%), alimentos y bebidas no alcohólicas (6,27%) y por último, bienes y servicios diversos (6,09%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,56%). Entre tanto, las divisiones de muebles, artículos para el hogar (5,23%), información y comunicación (4,73%), transporte (4,61%), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,15%), prendas de vestir y calzado (2,61%) y por último, recreación y cultura (2,38%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Por ciudades, Pereira (6,48%), Medellín (6,39%) y Manizales (5,9%) encabezaron el top 3 de las ciudades con mayores variaciones del IPC anualizado. En contraste, Santa Marta (3,58%), Valledupar (3,65%) y Riohacha (3,69%) apreciaron variaciones menores al promedio nacional de 5,56%.