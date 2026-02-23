Fallas de la app Mi Bancolombia completan casi 24 horas; esta es la explicación del banco

Lo que comenzó como un mantenimiento programado terminó convertido en una caída parcial prolongada. Durante el fin de semana del 21 de febrero, Bancolombia había anunciado trabajos de actualización en su aplicación para celulares.
En ese momento se informó que varios servicios no estarían disponibles mientras se adelantaban las labores técnicas.
Sin embargo, la actualización y el mantenimiento de la plataforma han tardado más de lo normal. Desde la mañana del domingo, pasadas las 08:00 a. m., comenzaron los reportes de usuarios que no podían acceder a múltiples funciones.
Este lunes en la mañana ya se completaban cerca de 23 horas con fallas continuas.
La entidad financiera reconoció públicamente que “la solución está tardando más de lo esperado”. Aun así, no ha detallado cuál es la falla específica que ha presentado el servidor ni la causa técnica de la intermitencia.
