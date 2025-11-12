x

Sancionan a Bancolombia con millonaria multa por fallas que el año pasado duraron tres días

El banco deberá responder una sanción de 500 millones de pesos por fallas en su aplicación móvil el pasado 3, 4 y 5 de junio. Aquí los detalles.

  • La SIC sancionó a Bancolombia por caída que duró tres días. Foto Camilo Suárez.
El Colombiano
Diario La República
12 de noviembre de 2025
bookmark

La Superintendencia Financiera aseguró que Bancolombia fue multado con $500 millones por las intermitencias en los sistemas digitales del pasado 3, 4 y 5 de junio de 2024. El ente regulador encontró que las fallas tuvieron un impacto significativo en los consumidores financieros.

“Particularmente, la Delegatura para el Consumidor Financiero de la Superfinanciera, realizó las actividades de supervisión orientadas a obtener información y recaudar material probatorio que permitiera determinar la ocurrencia o no de conductas que infringieran el Régimen de Protección”, se lee en la resolución 1866 de 2025 de la entidad.

El documento estipula también que hubo un incumplimiento en los deberes corporativos del banco como una entidad vigilada por la Superfinanciera, especialmente en los principios de debida diligencia y transparencia e información cierta, suficiente y oportuna.

El ente de control afirma que en caso de no pagarse se causará un interés vigente a 1,5 el interés bancario corriente certificado por la entidad.

La multa se deberá paga en el Banco Agrario

El pago de la multa se debe realizar en el Banco Agrario de Colombia, según el documento. Deberá efectuarse a más tardar el día hábil siguiente de la fecha de expedición de la resolución. El ente de control afirma que en caso de no pagarse se causará un interés vigente a 1,5 el interés bancario corriente certificado por la entidad.

Caídas de Bancolombia

Bancolombia es unos de los bancos del país que presenta un mayor avance en la digitalización de sus servicios. La cuestión es que este atributo positivo se convirtió en un verdadero dolor de cabeza al presentar una falla técnica, que en junio del año pasado se salió de sus manos y lo convirtió en noticia por estos días ante las constantes quejas de sus usuarios.

El 3 de junio de 2024, en la madrugada de ese lunes festivo, la entidad financiera contó que realizó un mantenimiento de rutina que debía terminar a las 7:00 a.m., pero “lamentablemente, se presentó una falla técnica que impidió restablecer los servicios de algunos canales digitales, entre ellos la app”. Ese problema persistió por tres días.

Lo cierto es que la quejas fueron por montones, y no es para menos, pues el 80% de las operaciones que adelantan los clientes de dicha entidad se dan por sus canales digitales. Algo que se ha presentado con mayor fuerza luego de pandemia.

Este año también se han presentado fallas como la del pasado 24 de octubre, cuando el banco se quedó totalmente bloqueado, los usuarios no pudieron hacer uso de sus tarjetas, de sucursales físicas, aplicación móvil, ni cajeros.

