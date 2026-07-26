Usuarios reportan que la app Bancolombia presenta fallas este domingo tras mantenimiento, ¿qué pasa?

La aplicación de Bancolombia registró inconvenientes este domingo durante y después de un mantenimiento programado que, según informó la entidad, se extendería hasta la 1:30 p. m. Aunque el banco había anunciado la intervención técnica con anticipación, incluso después de esa hora continuaron registrándose quejas de usuarios que aseguraban tener problemas para reflejar el saldo de sus cuentas.

Le puede gustar: Interrupciones en Bancolombia reabren debate sobre resiliencia tecnológica del sistema financiero en el país

La situación generó una ola de comentarios en redes sociales, donde varios clientes afirmaron que experimentaban inconvenientes relacionados con sus saldos y movimientos de dinero, mientras otros reportaban dificultades para realizar operaciones desde la aplicación.

El banco argumentó que el mantenimiento finalizó a la hora prevista. Reconoció que se han presentado “casos puntuales” con saldos que no se reflejan correctamente en la app y que estarían siendo atendidos de forma personalizada para darles pronta solución.