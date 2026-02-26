x

Bancolombia sigue apagado este jueves: “El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado”

El banco sostuvo que dará un informe de actualización cada dos horas. Aquí le contamos las únicas tres cosas que pueden hacer los usuarios de Bancolombia.

  Bancolombia está otra vez en mantenimiento y con varios de sus servicios caídos. FOTO EL COLOMBIANO.
    Bancolombia está otra vez en mantenimiento y con varios de sus servicios caídos. FOTO EL COLOMBIANO.
  Así luce el centro de operaciones de Bancolombia en Medellín. FOTO CAMILO SUÁREZ.
    Así luce el centro de operaciones de Bancolombia en Medellín. FOTO CAMILO SUÁREZ.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
Bancolombia anunció en la noche del 25 de febrero que entraría en un nuevo mantenimiento, apenas unas horas después de haber superado dos jornadas consecutivas de fallas que obligaron a apagar todos sus servicios. Todavía no ha podido solucionar sus fallas.

La entidad financiera, que atiende a 26 millones de clientes, ya completa más de ocho horas con varios de sus canales fuera de operación. La situación genera preocupación entre los usuarios, debido a que el propio banco advirtió que el proceso podría extenderse durante varias horas más.

Entérese: Bancolombia anuncia nuevo apagón de todos sus servicios: “el proceso no salió como debía”

Bancolombia asegura que sigue caído

En un comunicado divulgado en la mañana del 26 de febrero, la entidad señaló: “Sin excusas. Con transparencia. Vamos avanzando. El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado. Daremos avances cada dos horas a nuestros clientes y la opinión pública”.

¿Qué servicios de Bancolombia están disponibles durante el mantenimiento?

Mientras se mantiene el proceso técnico, el banco informó que algunos servicios continúan habilitados para mitigar el impacto entre los usuarios.

1. Los clientes pueden transferir dinero a cuentas inscritas y no inscritas de la misma entidad a través de la aplicación Mi Bancolombia.

2. También es posible retirar efectivo en cajeros electrónicos y corresponsales bancarios.

2. En cuanto a pagos, se mantienen habilitadas las tarjetas débito y crédito, tanto físicas como virtuales. Para compras presenciales sin contacto, el monto permitido es de hasta $300.000 por tarjeta; para valores superiores, los usuarios deben utilizar el chip en los datáfonos. Las tarjetas de crédito, físicas y virtuales, también están operando con normalidad.

¿Cuánto tiempo podría durar la contingencia de Bancolombia?

Hasta el momento, el banco no ha establecido una hora concreta para la finalización del mantenimiento. La entidad se comprometió a entregar actualizaciones cada dos horas, mientras continúa el proceso iniciado la noche anterior.

Este nuevo episodio ocurre después de que la institución permaneciera dos días con fallas técnicas, una situación que culminó el martes 24 de febrero tras el apagado total de sus servicios físicos y digitales.

Así luce el centro de operaciones de Bancolombia en Medellín. FOTO CAMILO SUÁREZ.
Así luce el centro de operaciones de Bancolombia en Medellín. FOTO CAMILO SUÁREZ.

Con este nuevo mantenimiento, la entidad suma más de ocho horas adicionales de interrupciones parciales en algunos de sus canales, en un contexto que mantiene atentos a millones de usuarios en todo el país.

Superfinanciera habilita correo para quejas contra Bancolombia

La Superintendencia Financiera puso a disposición un canal de atención por correo electrónico para que los usuarios de Bancolombia envíen sus quejas y reclamos relacionados con las recientes fallas del banco.

El correo para los usuarios es continbancolombia@superfinanciera.gov.co.

En entrevista con EL COLOMBIANO, el superintendente financiero, Cesar Ferrari, sostuvo que entre el domingo 22 y lunes 23 de febrero, la Superintendencia recibió más de 7.000 quejas contra la entidad. El 20% relacionadas con fallas en los canales de atención.

Quejas de los usuarios de Bancolombia

En redes sociales, especialmente en X, varios usuarios expresaron su inconformidad por la nueva caída de servicios de Bancolombia y cuestionaron la estabilidad de la entidad.

Desde la cuenta @OscarRu0202 señalaron: “¿Otra vez con los servicios caídos? Esto ya se salió de control, ¿cómo van a garantizar la seguridad del dinero confiado en ustedes?”.

Por su parte, @Borisdafanado relató las dificultades que enfrentó para realizar un pago cotidiano: “Dios mío, es desesperante. Iba a pagar mi servicio de inDrive y me tocó ponerme a pedir plata prestada a todo el mundo porque el conductor no tenía Bancolombia”, evidenciando el impacto directo de la contingencia en transacciones diarias.

A su vez, @jjccmarulanda escribió: “Definitivamente nuestro dinero y el de nuestras empresas está en el lugar equivocado”.

Le puede gustar: Interrupciones en Bancolombia reabren debate sobre resiliencia tecnológica del sistema financiero en el país

