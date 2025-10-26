Bancolombia compensará a usuarios afectados por caída de su app y canales digitales: así será la devolución de dinero

En la mañana del viernes 24 de octubre, cientos usuarios de las plataformas Nequi y Bancolombia reportaron dificultades para realizar transacciones, pagos y consultas.
Las quejas se multiplicaron rápidamente en redes sociales, donde los clientes expresaron su frustración por no poder usar sus cuentas, justo en una jornada de pagos y transferencias cotidianas.
Las fallas, según explicó la entidad, se debieron a un problema técnico en uno de sus servidores, lo que afectó el funcionamiento de varios servicios digitales.
“Esta mañana detectamos una falla en uno de nuestros servidores que ha afectado el funcionamiento de varios servicios. Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible”, informó Bancolombia el mismo viernes, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter).
Pese a los inconvenientes, el banco aclaró que tanto la información como el dinero de los usuarios estaban completamente seguros. Sin embargo, el malestar fue evidente, especialmente entre quienes necesitaban pagar productos o cumplir obligaciones financieras ese día.
