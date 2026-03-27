Pilas: estos serán los horarios de atención de los bancos durante Semana Santa

Durante la Semana Santa de 2026, el sistema bancario en Colombia ajusta su operación por los festivos oficiales definidos por ley. En particular, el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) implican cambios en la atención al público. De acuerdo con el calendario laboral colombiano y los lineamientos de la Superintendencia Financiera, las entidades vigiladas no prestan servicio presencial en esos dos días. Esto significa que no habrá atención en ventanillas, asesorías ni trámites en oficinas físicas de los bancos, tanto en grandes ciudades como en municipios. Entérese: ¡Ojo! En Medellín no habrá pico y placa por Semana Santa

Cómo operan los bancos el resto de la semana

Antes de los festivos, la operación se mantiene sin cambios. Los bancos abren el lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril en sus horarios habituales. Después del receso, la atención se retoma parcialmente el sábado 4 de abril en las oficinas que tienen jornada ese día, y vuelve a la normalidad completa el lunes 6 de abril. Este calendario es clave para hogares y empresas, especialmente para organizar pagos, transferencias, nóminas y obligaciones financieras sin contratiempos.

Aunque las oficinas físicas cierran en los días festivos, el sistema financiero sigue operando por canales alternativos. Los cajeros automáticos funcionarán con normalidad durante toda la Semana Santa, permitiendo retiros, consultas de saldo y transacciones básicas. A esto se suman los corresponsales bancarios en comercios, cuya disponibilidad dependerá del horario de cada establecimiento. Además, las plataformas digitales, como apps móviles y banca virtual, estarán activas de forma permanente. Esto garantiza que pagos, transferencias y consultas puedan realizarse sin interrupciones. Lea más: Grupo Cibest anuncia inversión de $1,6 billones en tecnología, tras recientes caídas de Bancolombia

Bancolombia: así será la atención en Semana Santa 2026

Bancolombia confirmó su cronograma de atención para estas fechas: - Lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril: operación en horarios habituales. - Jueves 2 y viernes 3 de abril: no habrá atención en sucursales. - Sábado 4 y domingo 5 de abril: abrirán las oficinas que normalmente operan esos días. La entidad recomienda a los usuarios consultar horarios específicos de cada sucursal a través de su portal oficial, en la sección de oficinas.

Atención de Bancolombia en Semana Santa.

Banco de Bogotá: horarios y canales disponibles en festivos

El Banco de Bogotá también detalló su operación para la Semana Santa: - Miércoles 1 de abril: atención normal, incluyendo horario extendido donde aplique. - Jueves 2 y viernes 3 de abril: oficinas cerradas. - Sábado 4 de abril: atención en oficinas habilitadas. - Lunes 6 de abril: regreso a operación habitual. Durante toda la semana, los clientes podrán usar la app Banca Móvil, la Banca Virtual y la red de cajeros automáticos, que seguirán disponibles sin interrupciones. Conozca aquí: Grupo Aval es el mayor empleador privado de Colombia, ¿cuáles son las empresas?

Horarios de otros bancos en Colombia para Semana Santa