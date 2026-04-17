“Las tasas altas no benefician a los bancos”: BBVA insiste en fortalecer la institucionalidad

El presidente de BBVA Colombia, Mario Pardo, advirtió que el país necesita fortalecer la confianza entre el sector público y privado para atraer inversión, al tiempo que defendió la institucionalidad del Banco de la República y subrayó que, aunque las tasas de interés altas son necesarias para controlar la inflación, no benefician al sistema financiero y pueden frenar la dinámica económica. En diálogo con EL COLOMBIANO anunció que la entidad ejecutará inversiones por $300.000 millones este año, con énfasis en inteligencia artificial, en un contexto de recuperación del crédito y expectativas favorables para la economía. Pardo añadió que el crecimiento del país en este 2026 dependerá de fortalecer la confianza entre el sector público y privado,...