En una carta pública 15 exministros de Minas y Energía, dos ex viceministros y ocho ex comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) le piden al jefe de Estado no intervenir el mercado y respetar la institucionalidad, advirtiendo que están en juego grandes inversiones para mantener la calidad del servicio. “Durante estas tres décadas, los distintos gobiernos han intervenido el sector eléctrico dando direcciones de política desde el Ministerio de Minas y Energía, pero manteniendo la responsabilidad regulatoria en la Creg; en ningún caso remplazándola, todo esto, dentro del marco institucional”, reza la misiva.