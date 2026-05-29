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Así se movió la plata para compra de votos en las legislativas: ¿aplicarán los mismos métodos en las elecciones presidenciales?

La Policía incautó $3.878 millones de pesos a personas sospechosas de compra de votos entre enero y marzo, pero indicó que para las presidenciales no se han registrado capturas.

  • Según los analistas, las elecciones de este domingo estarán atravesadas por un fenómeno extremo de polarización política en Colombia. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA.
    Según los analistas, las elecciones de este domingo estarán atravesadas por un fenómeno extremo de polarización política en Colombia. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 1 hora
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Aunque la preocupación de las autoridades parece estar concentrada en conjurar la presión de los grupos armados para las elecciones de este domingo, el movimiento de dinero para la compra de votos es otro de los factores que amenaza la estabilidad de los comicios.

En la antesala de los sufragios legislativos del pasado 8 de marzo, por ejemplo, fueron decomisados por la Policía $3.878 millones de pesos en 49 procedimientos, contra personas sospechosas que los transportaban para comprar la voluntad de los sufragantes.

En esos operativos, según los reportes oficiales conocidos por EL COLOMBIANO, fueron detenidas 88 personas en 21 departamentos, entre el 30 de enero y el 8 de marzo, mientras estuvo vigente el denominado Plan Democracia.

Esto implicó...

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