Inversión extranjera en Colombia cae por segundo año consecutivo y su desplome es similar al de pandemia

Los datos más recientes de balanza cambiaria del Banco de la República revelaron que los inversionistas extranjeros están confiando menos su dinero en el mercado colombiano. Esa premisa es la conclusión de analistas al notar que en los últimos dos años la inversión extranjera se desplomó 30,5%, una contracción similar a la sufrida en la pandemia de 2020.
Solo el año pasado, entraron US$1.506 millones menos al país. La Inversión Extranjera Directa (IED) que ingresó cerró en US$9.176 millones en 2025, lo que representó una caída del 14,1% frente a 2024, cuando se ubicó en US$10.682 millones.
Una y otra vez, los expertos han explicado que la caída de la IED es preocupante porque significa que están llegando menos recursos del exterior para crear empresas, ampliar fábricas, generar empleo y mover la economía.
Cuando hay menos inversión, también se reducen las oportunidades de trabajo, hay menor crecimiento económico, menos ingresos para el Estado y más dificultad para financiar proyectos a largo plazo, lo que termina afectando el bolsillo de las personas y la estabilidad económica del país en el tiempo.
De hecho, en el caso de Colombia, la importancia de los IED en la economía nacional sigue siendo destacada. En el período 2021-2024, la participación promedio de estos capitales alcanzó el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano.