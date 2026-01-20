Subsidios de vivienda 2026 en Colombia: montos, requisitos y cómo acceder a casa propia este año

Comprar casa propia sigue siendo uno de los mayores anhelos de miles de colombianos. Sin embargo, en los últimos años alcanzar esta meta se volvió más complejo por el aumento del costo de vida, las altas tasas de interés, la inflación y las condiciones cada vez más exigentes para acceder a créditos y ayudas estatales.
Hoy, para la mayoría de los hogares, comprar vivienda no es viable solo con ingresos propios.
Por eso, la combinación entre ahorros personales y algún tipo de subsidio, del Estado, de las cajas de compensación o de programas territoriales, se convirtió en la llave para cerrar el negocio.
Un informe de BBVA Research pone el dedo en la llaga: Colombia lidera el ranking de países de América Latina con mayor proporción de hogares en arriendo, incluso por encima de República Dominicana y Ecuador.
La conclusión del estudio es que a las familias les cuesta cada vez más convertirse en propietarias.
