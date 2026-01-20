Subsidios de vivienda 2026 en Colombia: montos, requisitos y cómo acceder a casa propia este año

Comprar casa propia sigue siendo uno de los mayores anhelos de miles de colombianos. Sin embargo, en los últimos años alcanzar esta meta se volvió más complejo por el aumento del costo de vida, las altas tasas de interés, la inflación y las condiciones cada vez más exigentes para acceder a créditos y ayudas estatales. Hoy, para la mayoría de los hogares, comprar vivienda no es viable solo con ingresos propios. Por eso, la combinación entre ahorros personales y algún tipo de subsidio, del Estado, de las cajas de compensación o de programas territoriales, se convirtió en la llave para cerrar el negocio. Un informe de BBVA Research pone el dedo en la llaga: Colombia lidera el ranking de países de América Latina con mayor proporción de hogares en arriendo, incluso por encima de República Dominicana y Ecuador. La conclusión del estudio es que a las familias les cuesta cada vez más convertirse en propietarias. Lea más: “Gobierno quiere imponer control de precios a las viviendas en Colombia”: presidente de Camacol

Subsidios de vivienda vigentes en 2026: qué sigue y qué se acabó

Según información oficial del Ministerio de Vivienda, el Fondo Nacional de Vivienda y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), durante 2026 no hay nuevas inscripciones abiertas para el programa Mi Casa Ya. Aunque el programa sigue existiendo en el marco legal, actualmente no se están asignando nuevos cupos, una situación ratificada por el propio FNA. En la práctica, esto significa que no hay subsidios directos del Gobierno nacional disponibles para nuevos beneficiarios, salvo en esquemas de concurrencia ya definidos.

Venta de vivienda 2026 en Colombia.

Cajas de compensación familiar: la principal alternativa en 2026

Ante la ausencia de nuevos cupos de Mi Casa Ya, las cajas de compensación familiar se consolidan como la opción más sólida para quienes buscan apoyo económico para comprar, construir o mejorar vivienda. Estos subsidios siguen activos en 2026 y están dirigidos a trabajadores formales afiliados. Los montos dependen del nivel de ingresos del hogar y de la caja a la que pertenezca el solicitante. Conozca aquí: Subsidio de Mi Casa Ya 2.0 será clave si el próximo gobierno quiere reactivar el sector de la vivienda

¿Cuánto dinero entregan las cajas de compensación?

Los montos máximos establecidos son: -Hasta 30 salarios mínimos para compra de vivienda nueva. -Hasta 20 salarios mínimos para hogares con ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos. -Hasta 18 salarios mínimos para construcción en sitio propio o mejoramiento de vivienda. Actualmente existen 43 cajas de compensación en Colombia. Los valores pueden variar según la región y la disponibilidad de recursos, por lo que se recomienda consultar directamente con cada entidad.

Requisitos generales

-Estar afiliado a una caja de compensación familiar. -No ser propietario de vivienda. -No haber recibido antes un subsidio de vivienda. -Estar en proceso de compra, construcción o mejoramiento del inmueble.

Fondo Nacional del Ahorro financiará vivienda sin cuota inicial

Una de las grandes novedades de 2026 llega desde el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). A partir del primer trimestre del año, la entidad comenzará a financiar hasta el 100 % del valor de la vivienda, eliminando la exigencia de cuota inicial. Hasta finales de 2025, el FNA solo cubría el 90% del valor del inmueble, lo que obligaba a los compradores a tener al menos un 10% de recursos propios. Con la nueva autorización del Gobierno, este requisito desaparece.

Requisitos para acceder al 100% de financiación con el FNA

Aunque no se exigirá cuota inicial, el FNA mantendrá condiciones claras: -Elegir un proyecto que acepte financiación del FNA. -Contar con ahorro previo a través del Ahorro Voluntario Contractual (AVC o AVC Plus). -Demostrar constancia y disciplina en el ahorro, más allá del monto total acumulado. Estos productos no exigen cuotas mensuales fijas ni plazos estrictos: lo clave es la regularidad en los aportes. Entérese: ¿La VIS ya no es de interés social? En 11 años su valor subió más de $165 millones

Requisitos generales para acceder a subsidios de vivienda en 2026

En términos generales, las condiciones para postularse se mantienen: -No ser propietario de vivienda. -Tener ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, que en 2026 equivalen a $7.003.620. -Cumplir los requisitos específicos de cada caja, entidad financiera o programa territorial.

El impacto del nuevo salario mínimo en la vivienda en 2026

El panorama de la vivienda dio un giro a comienzos de 2026 tras el aumento del salario mínimo, que quedó en $1.750.905, un alza del 23,7%. Como los subsidios están indexados al salario mínimo, su valor en pesos aumentó. Pero también subió el tope de las viviendas VIS, que ahora pueden costar hasta $262 millones (150 SMMLV). Un ejemplo lo ilustra bien: una vivienda VIS que antes tenía un tope cercano a $213 millones ahora puede costar alrededor de $262 millones, un aumento de casi $49 millones. Para compensar, el Gobierno ajustó los montos de los subsidios.

Subsidios de hasta $87 millones, ¿quiénes pueden recibirlos?

Los $87 millones no corresponden a un subsidio único, sino a la concurrencia de dos apoyos: -30 SMMLV de la caja de compensación: unos $52,5 millones. -20 SMMLV del Gobierno (Mi Casa Ya): cerca de $28,4 millones. La suma permite llegar a $87,5 millones para la cuota inicial. Para ello, hay unas condiciones clave: -Afiliación a una caja de compensación. -Ingresos inferiores a 2 salarios mínimos (unos $3.501.810). -Clasificación en los grupos priorizados del Sisbén IV. Además: Si el salario mínimo subiera 23% en 2026, la vivienda VIS aumentaría en $49 millones

Grupos del Sisbén priorizados en 2026

-Grupo A (A1–A5): pobreza extrema, máxima prioridad. -Grupo B (B1–B7): pobreza moderada, acceso a montos altos. -Grupo C (C1–C8): vulnerabilidad, acceso a subsidios completos o parciales. Los subgrupos C9 a D20 pueden recibir subsidios menores, generalmente sin concurrencia plena.

Otros montos destacados de subsidios en 2026

-Vivienda nueva urbana (30 SMMLV): $52.527.150. -Vivienda nueva urbana (20 SMMLV): $35.018.100. -Vivienda usada urbana (22 SMMLV): $38.519.910. -Vivienda rural nueva: $122.563.350 (70 SMMLV). -Mejoramiento rural: $38.519.910. -Subsidio de arrendamiento: hasta $1.050.543 mensuales (60 % del SMMLV).

¿Cómo empezar el proceso para obtener subsidio de vivienda?