Gobierno Petro tiene $1,9 billones en caja, que solo “cubren dos días de operación”: ¿por qué se quedó sin plata?

El más reciente reporte de saldos del Tesoro Nacional en el Banco de la República encendió las alarmas: el 8 de agosto, la caja de la Nación se desplomó hasta $1,8 billones, su nivel más bajo registrado.
Para dimensionarlo, la disponibilidad promedio suele rondar los $12 billones, lo que significa que hoy el Gobierno tiene casi $8 billones menos que la media histórica.
Puede leer más: Banco de la República transferirá recursos a la Nación en 2025 equivalentes a una reforma tributaria
En plata blanca, esos $1,9 billones son lo único que tiene el Estado para cubrir pagos inmediatos, como salarios de funcionarios, pensiones, contratos en ejecución y demás compromisos del día a día.