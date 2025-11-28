Ecopetrol renueva su cúpula: Ángela Robledo es la nueva presidenta y Álvaro Torres, vicepresidente; García Realpe dejará su silla

En una sesión decisiva tomada el 27 de noviembre, Ecopetrol anunció cambios importantes en la conformación de su Junta Directiva. Se trata de Ángela María Robledo, quien fue elegida como nueva presidenta. Otro de los movimientos fue la renuncia de Guillermo García Realpe, el cual era miembro independiente. Entre tanto, la petrolera informó que Ángela Robledo llega al máximo órgano directivo en reemplazo de Mónica de Greiff Lindo, cuya salida se hizo efectiva el pasado 15 de octubre. Su designación quedó firme durante la reunión, en la que también se confirmó que Álvaro Torres Macías asumirá como vicepresidente de la Junta.

Comunicado de Ecopetrol anunciando los movimientos en su Junta.

Los movimientos se producen en un periodo relevante para la empresa estatal, que avanza en proyectos de transición energética, modernización tecnológica y fortalecimiento financiero. La reorganización interna, según fuentes de la compañía, busca asegurar la continuidad en los procesos estratégicos en marcha.

La salida de Guillermo García Realpe

Durante la misma sesión, la Junta aceptó la renuncia de Guillermo García Realpe, quien ocupaba una silla como miembro independiente desde marzo del año pasado. La decisión obedece a motivos personales, según comunicó la compañía. Aunque la renuncia fue presentada y notificada el 27 de noviembre, los demás directivos solicitaron que esta se haga efectiva a partir del 12 de diciembre de 2025, con el fin de permitir un empalme ordenado frente a los asuntos estratégicos que tiene a cargo el órgano directivo. Ecopetrol destacó la labor del abogado y especialista en Ciencias Socioeconómicas de la Pontificia Universidad Javeriana, resaltando su liderazgo, calidad humana y permanente disposición durante su gestión. "Le deseamos muchos éxitos en los nuevos retos personales y profesionales que emprenda", señaló la empresa.

Reconfiguración de su Junta en un momento importante