x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ecopetrol renueva su cúpula: Ángela Robledo es la nueva presidenta y Álvaro Torres, vicepresidente; García Realpe dejará su silla

En una sesión decisiva, Ecopetrol eligió a Ángela María Robledo como presidenta de la Junta Directiva y a Álvaro Torres como vicepresidente, mientras aceptó la renuncia del miembro independiente Guillermo García Realpe, quien dejará el cargo en diciembre de 2025.

  • Cambios en la dirección de Ecopetrol marcan el cierre de año en la petrolera estatal. De izquierda a derecha: Ángela María Robledo, Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe. FOTOS: Colprensa y cortesía
    Cambios en la dirección de Ecopetrol marcan el cierre de año en la petrolera estatal. De izquierda a derecha: Ángela María Robledo, Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe. FOTOS: Colprensa y cortesía
  • Comunicado de Ecopetrol anunciando los movimientos en su Junta.
    Comunicado de Ecopetrol anunciando los movimientos en su Junta.
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 9 horas
bookmark

En una sesión decisiva tomada el 27 de noviembre, Ecopetrol anunció cambios importantes en la conformación de su Junta Directiva. Se trata de Ángela María Robledo, quien fue elegida como nueva presidenta. Otro de los movimientos fue la renuncia de Guillermo García Realpe, el cual era miembro independiente.

Entre tanto, la petrolera informó que Ángela Robledo llega al máximo órgano directivo en reemplazo de Mónica de Greiff Lindo, cuya salida se hizo efectiva el pasado 15 de octubre. Su designación quedó firme durante la reunión, en la que también se confirmó que Álvaro Torres Macías asumirá como vicepresidente de la Junta.

Comunicado de Ecopetrol anunciando los movimientos en su Junta.
Comunicado de Ecopetrol anunciando los movimientos en su Junta.

Los movimientos se producen en un periodo relevante para la empresa estatal, que avanza en proyectos de transición energética, modernización tecnológica y fortalecimiento financiero. La reorganización interna, según fuentes de la compañía, busca asegurar la continuidad en los procesos estratégicos en marcha.

Le puede interesar: Ecopetrol pone bajo la lupa a directivos, exfuncionarios y sindicalistas: UIAF investigará transacciones

La salida de Guillermo García Realpe

Durante la misma sesión, la Junta aceptó la renuncia de Guillermo García Realpe, quien ocupaba una silla como miembro independiente desde marzo del año pasado. La decisión obedece a motivos personales, según comunicó la compañía.

Aunque la renuncia fue presentada y notificada el 27 de noviembre, los demás directivos solicitaron que esta se haga efectiva a partir del 12 de diciembre de 2025, con el fin de permitir un empalme ordenado frente a los asuntos estratégicos que tiene a cargo el órgano directivo.

Ecopetrol destacó la labor del abogado y especialista en Ciencias Socioeconómicas de la Pontificia Universidad Javeriana, resaltando su liderazgo, calidad humana y permanente disposición durante su gestión. “Le deseamos muchos éxitos en los nuevos retos personales y profesionales que emprenda”, señaló la empresa.

Lea más: Ecopetrol anuncia millonaria inversión para el transporte de hidrocarburos: US$100 millones irán para la regasificadora de Coveñas

Reconfiguración de su Junta en un momento importante

El reordenamiento de la Junta Directiva se da apenas dos semanas después de que los accionistas aprobaran una modificación en los estatutos sociales de la petrolera. El cambio busca facilitar la participación de un representante de los trabajadores como candidato a una de las sillas del órgano directivo, un movimiento que podría abrir la puerta a una Junta más plural en sus miradas y decisiones.

Con la llegada de Ángela María Robledo a la presidencia y el nombramiento de Álvaro Torres como vicepresidente, Ecopetrol cierra un ciclo de ajustes internos que marcan la toma de decisiones de cara al próximo año, en el que la empresa avanza en frentes que, como se dijo inicialmente, incluyen transición energética, digitalización y seguridad financiera.

Conozca también: Patrimonio del vicepresidente de Ecopetrol habría aumentado en $7.000 millones sin explicación, ¿Roa ignoró las alertas?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida