Procuraduría investiga a la Alcaldía de Envigado por edificios que aparecieron en Las Palmas

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación para determinar si desde la Alcaldía de Envigado se habría incurrido en irregularidades en las licencias y controles al Parque Tecnológico Manantiales, el sitio ubicado en el Alto de las Palmas en el que se han levantado recientemente varios proyectos inmobiliarios que han generado controversia.
Según señaló el ente de control, con la investigación se busca determinar si en la gestión con dichos proyectos funcionarios habrían incurrido en faltas disciplinarias y se estaría atentando contra el patrimonio paisajístico y ambiental del Valle de Aburrá.
En contexto: ¿Están ofreciendo viviendas en el enorme edificio que se construye en Las Palmas?
“La autoridad disciplinaria busca esclarecer si en el sector del Alto de las Palmas, un lugar denominado como patrimonio paisajístico y ambiental del área Metropolitana del Valle de Aburrá, se está llevando a cabo un tipo de construcción mobiliario; cuando al parecer es un terreno para la edificación de aprovechamiento público y de desarrollo tecnológico”, señaló el ente en un comunicado.