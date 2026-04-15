Camila Escobar dejará la presidencia de Juan Valdez tras ocho años, ¿quién será su sucesor?

Procafecol S.A. confirmó que Camila Escobar dejará la presidencia ejecutiva de la compañía, cargo que ocupó desde 2018 y desde el cual lideró el fortalecimiento global de la marca Juan Valdez.

Según el comunicado oficial, la decisión fue tomada por la propia ejecutiva y se hará efectiva el próximo 30 de abril de 2026, tras “haber cumplido una misión estratégica en la transformación de la compañía y en el fortalecimiento del posicionamiento de la marca a nivel global”.

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