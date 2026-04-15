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Camila Escobar dejará la presidencia de Juan Valdez tras ocho años, ¿quién será su sucesor?

La ejecutiva saldrá el 30 de abril de 2026 para asumir un nuevo reto profesional. La compañía ya nombró presidente encargado y abrió proceso para elegir su reemplazo.

  • Camila Escobar lideró durante ocho años el posicionamiento internacional de Juan Valdez. FOTO: CORTESÍA
    Camila Escobar lideró durante ocho años el posicionamiento internacional de Juan Valdez. FOTO: CORTESÍA
  • Camila Escobar dejará la presidencia de Juan Valdez tras ocho años, ¿quién será su sucesor?
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 27 minutos
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Procafecol S.A. confirmó que Camila Escobar dejará la presidencia ejecutiva de la compañía, cargo que ocupó desde 2018 y desde el cual lideró el fortalecimiento global de la marca Juan Valdez.

Según el comunicado oficial, la decisión fue tomada por la propia ejecutiva y se hará efectiva el próximo 30 de abril de 2026, tras “haber cumplido una misión estratégica en la transformación de la compañía y en el fortalecimiento del posicionamiento de la marca a nivel global”.

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Camila Escobar dejará la presidencia de Juan Valdez tras ocho años, ¿quién será su sucesor?

Una salida tras consolidar la expansión global

La compañía explicó que la salida de Escobar responde al inicio de “un nuevo reto profesional en una reconocida organización de alto impacto en la promoción y formación del talento nacional”.

En el mismo documento, la Junta Directiva aceptó su renuncia y expresó “su gratitud y reconocimiento por sus años de servicio a Procafecol y al gremio cafetero”, destacando el papel de la ejecutiva en una etapa clave de crecimiento y consolidación internacional.

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Transición en marcha y nuevo liderazgo temporal

En medio del proceso de transición, Procafecol anunció la designación de Carlos Arturo Azuero Perdomo como presidente ejecutivo encargado, quien actualmente se desempeña como presidente y miembro de la Junta Directiva de la compañía.

Adicionalmente, la empresa informó que se iniciará “un proceso estructurado, transparente y acompañado por asesores especializados” para la selección del nuevo CEO, cuyos resultados serán comunicados oportunamente al mercado.

La salida de Escobar marca el cierre de un ciclo de ocho años al frente de una de las compañías más representativas del sector cafetero colombiano, en un momento en el que la marca busca mantener su posicionamiento global y avanzar en una nueva etapa estratégica.

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