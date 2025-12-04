x

Juan Valdez abrió su primera tienda en Brasil, el mayor productor de café del mundo

Juan Valdez abrió su primera tienda en Brasil, un mercado clave donde busca crecer con 100 puntos y fortalecer la expansión internacional del café colombiano.

  • Juan Valdez proyecta abrir 100 puntos de venta en los próximos cuatro años, concentrados inicialmente en el estado de São Paulo. FOTO: Cortesía FNC.
Miguel Orlando Alguero
Economía

hace 8 horas
La marca colombiana Juan Valdez, operada por Procafecol, abrió oficialmente su primera tienda en Brasil, un paso que el sector cafetero califica como histórico. Así lo hizo saber el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón.

El local está ubicado en São Paulo, la capital económica del país más grande de América Latina y uno de los territorios con mayor cultura cafetera y el mayor productor de café en el mundo.

Con esta apertura, la empresa acelera su plan de expansión internacional en un mercado cuyo consumo lo convierte entre los países que más consumen el grano.

La noticia fue celebrada con entusiasmo en el gremio. Bahamón aseguró que “la inauguración de nuestra primera tienda en Brasil es un hito que nos llena de orgullo”.

Recordó que Colombia y Brasil comparten una historia común como grandes productores y una cultura cafetera que une a ambos países con afecto y admiración mutua.

Lea más: Producción de café se desploma en 28% para noviembre, pero exportaciones sostienen el buen momento cafetero en Colombia

Por qué Brasil es un mercado estratégico para el café colombiano

Bahamón destacó que Brasil es el país más grande de Suramérica y el segundo consumidor de café en el mundo.

Allí, millones de personas toman café todos los días, y Juan Valdez entra a competir con una propuesta basada en una experiencia 100% colombiana, con sello de origen y diferenciación por suavidad y calidad.

Celebramos la llegada de Juan Valdez al país de la samba, del jogo bonito y de una tradición cafetera inmensa”, afirmó el directivo.

Agradeció a los socios que hicieron posible la primera tienda en São Paulo y aseguró que trabajarán para ofrecer la mejor experiencia y lograr que los brasileños descubran y amen el sabor de Colombia.

Durante años existió una “barrera psicológica” alrededor de entrar a Brasil, debido a que es el mayor productor de café del mundo. Sin embargo, Bahamón subrayó que el país ofrece oportunidades para los cafés suaves lavados, categoría en la que Colombia es referente global.

Tienda de Juan Valdez en Brasil.
Además: “Era una bomba de tiempo”: Federación de Cafeteros revela cómo evitó la peor crisis del sector en un siglo

La primera tienda estará ubicada en un centro comercial de alta afluencia, lo que permitirá medir de primera mano la reacción de los consumidores brasileños.

Pero este es apenas el primer paso de un plan mucho más robusto, Juan Valdez proyecta abrir 100 puntos de venta en los próximos cuatro años, concentrados inicialmente en el estado de São Paulo.

La Federación también definió como prioridad crecer más rápido en tres mercados clave: Estados Unidos, México y Brasil, donde la demanda potencial sigue en expansión.

