Tragedia en Medellín: intendente retirado mató a dos policías

Dos integrantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá murieron en un confuso episodio de fuego amigo ocurrido en la noche de este viernes 5 de junio en el occidente de Medellín cuando realizaban trabajos para recuperar un vehículo reportado como robado.
Los hechos se registraron hacia las 10:30 pm en la carrera 80A con calle 41, en el sector de Laureles. Residentes de la zona alertaron sobre un intenso intercambio de disparos, sin imaginar que los involucrados eran miembros de la misma institución.
Las víctimas fueron identificadas como la subintendente Yuli Milena Giraldo y el patrullero John Alexander Zapata, adscritos al grupo de Automotores de la Sijín. Ambos adelantaban el seguimiento a una camioneta que había sido reportada robada, con el propósito de verificar su situación, recuperar el vehículo y capturar a los posibles responsables.