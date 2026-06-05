Sembrar el campo en la ciudad: esta red de huerteros transforma las laderas de Medellín

La huerta Tinajas, que hace parte de la red de la comuna de Villla Hermosa, está conformada por “campesinos de ciudad” que siembran en compañía e intercambian saberes. Estos espacios no solo son una alternativa para su alimentación sino para construir tejido social; pero requieren apoyo institucional.