Carolina Soto será la nueva presidenta de la Cámara de la Infraestructura desde septiembre

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) tendrá una nueva presidenta ejecutiva a partir de septiembre. La Junta Directiva Nacional del gremio designó por consenso a Carolina Soto Losada para asumir el cargo, luego de aceptar la renuncia voluntaria e irrevocable de María Consuelo Araújo, quien fue nombrada nueva embajadora de Colombia ante Estados Unidos. La decisión fue adoptada este martes 25 de agosto de 2026 durante una sesión extraordinaria de la Junta Directiva Nacional de la CCI. Le puede gustar: Gremio de infraestructura responde a Petro: plata de concesiones viales no puede usarse para tapar déficit fiscal Araújo continuará al frente de la organización hasta el lunes 31 de agosto, fecha en la que finalizará formalmente su gestión como presidenta ejecutiva.

¿Cuándo asumirá Carolina Soto la presidencia de la CCI?

Soto asumirá oficialmente como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura desde el 1 de septiembre de 2026. Su llegada se produce después de haber participado en el proceso de selección adelantado por la organización durante el año anterior. En ese proceso, según la CCI, se destacaron sus calidades personales y profesionales, además de su experiencia tanto en el sector público como en el privado.

La Junta Directiva Nacional tomó la decisión por consenso y consideró que su perfil ofrece las condiciones para dar continuidad al trabajo que desarrolla el gremio. De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la trayectoria de Soto Losada y sus capacidades profesionales fueron determinantes para su designación. La nueva presidenta ejecutiva ya había sido evaluada por la organización durante el proceso de selección realizado el año pasado. En esa oportunidad, el gremio resaltó sus cualidades y su experiencia en diferentes ámbitos profesionales. La CCI señaló que su designación representa una garantía de continuidad y estabilidad institucional, además de una oportunidad para seguir fortaleciendo el trabajo que desarrolla en beneficio del sector de infraestructura del país.

Araújo renunció voluntariamente

María Consuelo Araújo permanecerá en la presidencia ejecutiva hasta el lunes 31 de agosto de 2026. La Junta Directiva Nacional aceptó su renuncia voluntaria e irrevocable durante la sesión extraordinaria realizada el 25 de agosto. Ahora asumirá como embajadora de Colombia en Estados Unidos. La CCI agradeció a Araújo por su gestión y por los aportes realizados al gremio durante su permanencia en el cargo. La organización también le expresó sus mejores deseos frente a los nuevos retos profesionales que emprenderá. La CCI considera que el relevo en la presidencia ejecutiva permitirá mantener la continuidad institucional y, al mismo tiempo, fortalecer el trabajo del gremio. La designación de Soto Losada fue presentada por la Junta Directiva como una oportunidad para continuar impulsando las labores de la organización en beneficio del sector de infraestructura del país. El cambio se concretará el 1 de septiembre, un día después de que concluya la gestión de María Consuelo Araújo. Entérese: “Priorizamos 10 proyectos en Antioquia con el nuevo Gobierno”: presidente Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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