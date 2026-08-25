Carolina Soto será la nueva presidenta de la Cámara de la Infraestructura desde septiembre

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) tendrá una nueva presidenta ejecutiva a partir de septiembre.
La Junta Directiva Nacional del gremio designó por consenso a Carolina Soto Losada para asumir el cargo, luego de aceptar la renuncia voluntaria e irrevocable de María Consuelo Araújo, quien fue nombrada nueva embajadora de Colombia ante Estados Unidos.
La decisión fue adoptada este martes 25 de agosto de 2026 durante una sesión extraordinaria de la Junta Directiva Nacional de la CCI.
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Araújo continuará al frente de la organización hasta el lunes 31 de agosto, fecha en la que finalizará formalmente su gestión como presidenta ejecutiva.