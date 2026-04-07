Tierras raras, oro y energía limpia: lo que está detrás del interés por explorar la Luna

Aunque la misión Artemis II despegó el pasado miércoles y marcó el regreso de Estados Unidos a los vuelos tripulados alrededor de la Luna después de más de 50 años, el verdadero trasfondo no solo se centra en el aspecto científico y los millones de enigmas que lo rodean.
Detrás de este nuevo impulso liderado por la Nasa y el gobierno de Estados Unidos, que costó alrededor de los 4.000 millones de dólares, hay una carrera que comenzó hace décadas y es la disputa por los recursos minerales del espacio.
Y es que aquello que inició por allá en el siglo XX, entre EE. UU., y Rusia (1957-1975) como una competencia ideológica durante la Guerra Fría, actualmente se ha transformado en una carrera geopolítica y económica, en la que también participa con fuerza China, junto a otras potencias y más de 70 países que ya han firmado acuerdos de cooperación para explorar la Luna.
Alexandre Cherman, director de Astronomía del Planetario de Río, señaló al portal CPG que “la respuesta al renovado interés por la Luna está en la viabilidad económica. Hoy sabemos que la Luna tiene minerales, tiene elementos químicos muy importantes para la economía de la Tierra”, dijo.
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