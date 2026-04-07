Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8

jueves

5 y 9

miercoles

4 y 6

martes

0 y 3

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7

Petro propone convertir Drogas La Rebaja en centros de salud, ¿es viable en los cuatro meses que le quedan?

A meses de dejar el poder, surgen dudas de cómo esta propuesta podría materializarse. Como el resto del sistema de Salud, La Rebaja enfrentó números rojos en 2025.

El Colombiano
hace 3 horas
El presidente Gustavo Petro propuso que las sucursales de Drogas La Rebaja se convertirán en puntos de atención en salud y entrega de medicamentos en todo el país. La movida llega a solo cuatro meses de entregar su mandato.

“Las farmacias de Drogas la Rebaja pasaron a ser propiedad del Estado y muchos de sus puntos en todo el país pasarán a ser puestos de salud y entrega de medicamentos”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X. Sin embargo, no es claro cómo ejecutará esta propuesta a tan poco tiempo de salir de la Casa de Nariño.

¿Cómo están los recursos en La Rebaja?

En términos de recursos la cosa no pinta favorable. La Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios (Copservir), que administra la cadena, tuvo proyectadas pérdidas por $40.078 millones en 2025, por lo que no es claro con qué plata se ejecutaría la propuesta del presidente, cuyas pretensiones no son nuevas.

Vale recordar que el agente especial de La Rebaja, nombrado por Presidencia, es Yobany Montilla Meza, cuyo perfil profesional incluye ser licenciado en pedagogía artística y ser especialista en Gerencia de Gobierno y Gestión Pública. Fue candidato al Congreso por el Pacto Histórico en 2022, pero se quemó.

El plan del gobierno Petro con Drogas La Rebaja

Usar las droguerías como “puestos de atención primaria” ha sido un objetivo de Petro desde que empezó su mandato.

En noviembre de 2022, la entonces ministra Carolina Corcho y el entonces director de la SAE, Daniel Rojas (hoy ministro de Educación), firmaron un memorando de entendimiento para los bienes “que fueron del narcotráfico y ahora pasarán a apoyar la labor de garantizar el derecho a la salud como un bien fiscal público”, según comunicó el Ministerio de Salud en ese momento.

Por un lado, el Gobierno busca que cada punto de Drogas La Rebaja sea parte de los centros de atención primaria en salud (CAPS) que ha planteado su reforma.

Por otro, que los medicamentos sean más baratos, aprovechando que esa empresa se especializa en venta y entrega. Para esto, Petro le ha pedido al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, hacer acuerdos para vender o entregarlos más baratos.

Petro ha dado diferentes declaraciones al respecto. De hecho, en junio de 2023, dijo que se pondría “al servicio de la población más necesitada del país” con lo que sería “el comienzo ya de la reforma a la salud”.

Así mismo, Petro planea usar a Drogas La Rebaja para la producción de vacunas para humanos en articulación con la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios (Vecol).

“Se trata de hacer ambas cosas, pero comenzar una producción de vacunas en Colombia hechas por el Estado, a través de Vecol, y ojalá usando estas empresas que hay en Drogas La Rebaja”, dijo el mandatario en 2025.

Desde que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó la cadena al Ministerio de Salud en agosto de 2025, el ministro Jaramillo indicó que la idea es que La Rebaja pueda ser un agente farmacéutico con la ayuda de las EPS para distribuir medicamentos en las zonas donde hay sedes de esa empresa. Hasta el momento esto no se ha materializado y, se reitera, que no es claro cómo se llevará a cabo en lo que queda de mandato.

Hoy, La Rebaja se encuentra bajo una estrategia denominada “La Rebaja Institucional”, que busca consolidarla como gestor farmacéutico en el mercado institucional público.

Esta figura permitirá a la empresa administrar procesos de dispensación y operación farmacéutica para entidades estatales, convirtiéndola en un actor central de la política pública de medicamentos.

Cabe recordar que la reforma a la Salud propuesta por el Gobierno fue hundida por el Congreso. No por eso el presidente ha dejado de insistir; ya ha dicho que volverá a presentarla al próximo Congreso, que se posesiona el 20 de julio. Esto, sin importar quién gane la Presidencia.

¿Qué es Drogas La Rebaja hoy en Colombia?
Es una cadena de droguerías que pasó a manos del Estado tras un proceso de extinción de dominio por vínculos con el narcotráfico.
¿Por qué Petro quiere usar Drogas La Rebaja como red de salud?
Busca ampliar el acceso a medicamentos, reducir precios y fortalecer la atención primaria dentro de su reforma a la salud.
¿Qué dudas genera la propuesta de Petro?
Principalmente la falta de claridad en financiación, ejecución y el corto tiempo restante de gobierno para implementarla.
