Centros de datos de IA elevan la temperatura en América Latina: “islas de calor” amenazan a 343 millones de personas

Cuando un usuario hace una consulta a ChatGPT, genera una imagen con NanoBanana o entrena un modelo de lenguaje de IA propio, pocas veces piensa en lo que ocurre al otro lado de la pantalla, miles de servidores trabajando a plena capacidad, consumiendo energía de forma voraz, y disipando calor. Mucho calor.
Ahora, por primera vez, un equipo de investigadores de universidades como Cambridge de EE. UU., Nanyang Technological University de Singapur y City University of Hong Kong, entre otras, ha puesto números a ese fenómeno.
Incluso, acuñaron un término que promete usarse en el vocabulario del debate ambiental, que es “el efecto de isla de calor de datos”.
El estudio, publicado en el pasado mes de marzo, analiza registros de temperatura superficial terrestre (LST, por sus siglas en inglés) capturados por satélites de la Nasa entre 2004 y 2024, cruzándolos con la ubicación de más de 11.000 centros de datos en todo el mundo.
El resultado más llamativo de la investigación es que donde se instala un hiperescalador de inteligencia artificial, la temperatura del suelo sube.
Puede leer: Así funciona la guerra millonaria por la inteligencia artificial: Google, Meta y Nvidia lideran