La dura carta del MinTrabajo a Fenalco por su ausencia en la mesa de concertación del salario mínimo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, envió una carta a Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en la que lamentó su decisión de no asistir a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, calificando la postura del gremio como “desafortunada”. La misiva subraya que esta decisión priva a los pequeños comerciantes y tenderos del país de una representación clave en un proceso de gran relevancia económica y social. Puede leer: “Esperamos que el salario mínimo no sea por decreto, pero hoy estamos pesimistas”: presidenta de Acopi

Convocatoria legal y propósito del diálogo tripartito

Según el Ministerio, la convocatoria a la mesa de concertación es una decisión genuina del Gobierno Nacional, en cumplimiento de la Constitución y la Ley 278 de 1996. Su objetivo es analizar elementos macroeconómicos que permitan tomar decisiones y presentar propuestas tanto de trabajadores como de empleadores. “El mandato constitucional incluye asegurar condiciones laborales dignas y una remuneración mínima, vital y móvil, conforme a los artículos 25 y 53 de la Constitución”, enfatizó el comunicado.

Incremento salarial y participación institucional

El ministro aclaró que ni el presidente Gustavo Petro ni la cartera laboral han anunciado cifras de incremento salarial, respetando así la dinámica del proceso de concertación. Relacionado: Sindicatos piden alza del 16% para el salario mínimo en 2026; mientras que empresarios proponen 7,21% “La jurisprudencia nacional, en especial la Sentencia T-426 de 1992, respalda la protección del poder adquisitivo del salario como criterio orientador de la discusión”, se lee en la carta.

Impacto económico de la ausencia de Fenalco