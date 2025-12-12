La dura carta del MinTrabajo a Fenalco por su ausencia en la mesa de concertación del salario mínimo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, envió una carta a Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en la que lamentó su decisión de no asistir a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, calificando la postura del gremio como “desafortunada”.
La misiva subraya que esta decisión priva a los pequeños comerciantes y tenderos del país de una representación clave en un proceso de gran relevancia económica y social.
