Sindicatos piden alza del 16% para el salario mínimo en 2026; mientras que empresarios proponen 7,21%

La negociación del salario mínimo para 2026 entró en materia. Las centrales obreras presentaron oficialmente, este martes 9 de diciembre, dentro de la mesa de concertación laboral y salarial, una propuesta de incremento del 16%, tanto para salario como para auxilio de transporte, convirtiéndose en la primera cifra concreta del proceso.
Con este planteamiento, los sindicatos buscaron marcar el ritmo de la discusión y fijar un punto de partida alto para una negociación que, como cada año, enfrenta tensiones.
De manera simultánea, hacia las 2:00 de la tarde, los gremios económicos propusieron un incremento del 7,21%, equivalente a $102.634, tanto para el salario como para el auxilio de transporte.
Así las cuentas, empresarios y sindicatos finalmente destaparon sus cartas en la negociación del salario mínimo para 2026 y dejaron en evidencia la profunda distancia entre ambas orillas, para una brecha de 8,79 puntos entre las dos propuestas.