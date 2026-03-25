Celsia pagará dividendo de $208 por acción y ejecutará recompra de acciones

La junta directiva y la presidencia de Celsia sometieron a consideración de la asamblea de accionistas, celebrada hoy en Plaza Mayor, una propuesta para distribuir a los accionistas más de $361.000 millones.
El plan contempla destinar la totalidad de la utilidad neta del ejercicio 2025, que ascendió a $190.907.514.155, a una reserva ocasional para mantenimiento del patrimonio. Posteriormente, se propuso apropiar $214.518.784.480 de esa misma reserva para decretar dividendos sobre las 1.031.340.310 acciones ordinarias en circulación, lo que equivale a un dividendo de $208 por acción.
Este dividendo ordinario se pagará en tres cuotas y representa un incremento equivalente al IPC más dos puntos porcentuales frente al dividendo del año anterior. Las propuestas fueron aprobadas por la asamblea.