Celsia busca socio en Perú para invertir US$1.200 millones

Celsia, en su rol de gestor de activos en el sector eléctrico, adelanta una estrategia de expansión en Perú que tiene dos movimientos claves.

La empresa de energía de Grupo Argos explicó en un comunicado que, por una parte, avanza en la vinculación de inversionistas con el propósito de desarrollar un portafolio de proyectos de energía por más de US$1.200 millones en activos de energía renovable.

Y paralelamente, como parte de esta propuesta de inversión, presentó la plataforma de energía renovable Celaris Energy, que ofrece al mercado empresarial peruano una propuesta diferencial para la comercialización de energía 100% renovable no convencional.

“La plataforma cuenta con la energía a partir de tecnologías limpias —eólica y solar— y busca especialmente atender el mercado de clientes industriales que requieren servicios energéticos eficientes, sostenibles y competitivos”, explicó la compañía.

La directora de la nueva plataforma en el Perú, María del Pilar Matto, destacó que la propuesta de valor de Celaris Energy se basa en ofrecer un servicio ágil, flexible y adaptado a las necesidades de cada cliente, gestionando los procesos de manera proactiva.

“Hemos diseñado un modelo de gestión basado en la innovación, el cual nos permite asumir con determinación el compromiso de impulsar la transición energética del Perú con energía no convencional. Cada paso que damos está guiado por un propósito mayor: el bienestar de quienes forman parte de esta transformación y la conservación o el cuidado del entorno que compartimos”, afirmó Matto.

Además, sostuvo que los clientes de Celaris Energy cuentan con la garantía de estar contribuyendo activamente al cuidado del medio ambiente y con la alternativa de certificarse a través del prestigioso sello International Renewable Energy Certificate (IREC).

Este reconocimiento asegura la trazabilidad de los consumos energéticos, confirmando que provienen de fuentes 100% renovables no convencionales, eólica y solar, desarrolladas bajo los más altos estándares de sostenibilidad.