La ciencia tras la sacudida de 7.4 en Colombia: estas son las diferencias entre sismo, temblor y terremoto

A las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto de 2026, un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió a Colombia. El movimiento telúrico, con epicentro en el Chocó, fue percibido con intensidad en diferentes regiones del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia, Cali y Manizales. Le puede interesar: ¿Cuánto duró el terremoto de 7.4 en Colombia? El Servicio Geológico ya dio cifra y sorprendió con la explicación Tras el evento, los expertos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicaron que se trata de algo natural y que es normal que en algunos lugares del país se produzcan este tipo de eventos, pues se considera que no se ha expulsado toda la energía que debiera. Sin embargo, la jornada abrió el debate conceptual: los términos temblor, terremoto y sismo son similares y sinónimos, pero no significan exactamente lo mismo, ya que tienen diferencias en su significado según los efectos que producen y las consecuencias de cada uno.

Algunas de las víctimas y personas afectadas por el terremoto en medio de las labores de búsqueda y rescate. FOTO: AFP

Sismo, temblor y terremoto: el origen general del movimiento, escalas y consecuencias

En la terminología técnica, un sismo es el término general para cualquier movimiento. Este fenómeno ocurre por una “rápida liberación de energía acumulada en el interior del planeta”. Por tanto, cualquier manifestación telúrica, sin importar la severidad de sus efectos o la magnitud registrada, entra formalmente en esta categoría. La diferencia entre un terremoto y un temblor radica en el nivel de afectación y los daños resultantes. Según la RAE, un terremoto es la “sacudida violenta de la corteza y manto terrestres, ocasionada por fuerzas que actúan en el interior de la Tierra”. Otra de las definiciones que se le da al término es que es un temblor repentino del suelo provocado por el desplazamiento de rocas que se encuentran en la parte subterránea de la Tierra. Por el contrario, el término temblor se utiliza para movimientos leves sin apenas daños.

Criterios de clasificación según el país

Según los expertos, un terremoto puede ser considerado como un sismo. Sin embargo, existen países en donde los terremotos son considerados así por la cantidad de víctimas o daños que puedan generar. Por ejemplo, en Taiwán se le consideró terremoto a un movimiento telúrico que alcanzó los 6.5 grados. Sin embargo, en Colombia, un movimiento de la misma intensidad es considerado un temblor. Es por eso que, debido a las consecuencias, muertes y afectaciones generales en las zonas afectadas de Colombia, lo ocurrido en el país es catalogado como un terremoto. De acuerdo con las autoridades, las víctimas mortales ascienden hasta ahora a 132.

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