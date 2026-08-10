Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

La ciencia tras la sacudida de 7.4 en Colombia: estas son las diferencias entre sismo, temblor y terremoto

Luego del fuerte movimiento telúrico en Colombia que ya deja 132 personas muertas hasta ahora, los tres términos se usan como sinónimos, pero sus implicaciones y significados tienen efectos diferentes.

  • Tras la sacudida de 7.4 en Colombia, resulta clave precisar la terminología técnica: temblor, terremoto y sismo no significan exactamente lo mismo y se distinguen por sus efectos. FOTO: AFP
    Tras la sacudida de 7.4 en Colombia, resulta clave precisar la terminología técnica: temblor, terremoto y sismo no significan exactamente lo mismo y se distinguen por sus efectos. FOTO: AFP
  • Algunas de las víctimas y personas afectadas por el terremoto en medio de las labores de búsqueda y rescate. FOTO: AFP
    Algunas de las víctimas y personas afectadas por el terremoto en medio de las labores de búsqueda y rescate. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
10 de agosto de 2026
bookmark

A las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto de 2026, un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió a Colombia. El movimiento telúrico, con epicentro en el Chocó, fue percibido con intensidad en diferentes regiones del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia, Cali y Manizales.

Le puede interesar: ¿Cuánto duró el terremoto de 7.4 en Colombia? El Servicio Geológico ya dio cifra y sorprendió con la explicación

Tras el evento, los expertos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicaron que se trata de algo natural y que es normal que en algunos lugares del país se produzcan este tipo de eventos, pues se considera que no se ha expulsado toda la energía que debiera.

Sin embargo, la jornada abrió el debate conceptual: los términos temblor, terremoto y sismo son similares y sinónimos, pero no significan exactamente lo mismo, ya que tienen diferencias en su significado según los efectos que producen y las consecuencias de cada uno.

Algunas de las víctimas y personas afectadas por el terremoto en medio de las labores de búsqueda y rescate. FOTO: AFP
Algunas de las víctimas y personas afectadas por el terremoto en medio de las labores de búsqueda y rescate. FOTO: AFP

Sismo, temblor y terremoto: el origen general del movimiento, escalas y consecuencias

En la terminología técnica, un sismo es el término general para cualquier movimiento. Este fenómeno ocurre por una “rápida liberación de energía acumulada en el interior del planeta”. Por tanto, cualquier manifestación telúrica, sin importar la severidad de sus efectos o la magnitud registrada, entra formalmente en esta categoría.

La diferencia entre un terremoto y un temblor radica en el nivel de afectación y los daños resultantes. Según la RAE, un terremoto es la “sacudida violenta de la corteza y manto terrestres, ocasionada por fuerzas que actúan en el interior de la Tierra”.

Otra de las definiciones que se le da al término es que es un temblor repentino del suelo provocado por el desplazamiento de rocas que se encuentran en la parte subterránea de la Tierra. Por el contrario, el término temblor se utiliza para movimientos leves sin apenas daños.

Criterios de clasificación según el país

Según los expertos, un terremoto puede ser considerado como un sismo. Sin embargo, existen países en donde los terremotos son considerados así por la cantidad de víctimas o daños que puedan generar.

Por ejemplo, en Taiwán se le consideró terremoto a un movimiento telúrico que alcanzó los 6.5 grados. Sin embargo, en Colombia, un movimiento de la misma intensidad es considerado un temblor.

Es por eso que, debido a las consecuencias, muertes y afectaciones generales en las zonas afectadas de Colombia, lo ocurrido en el país es catalogado como un terremoto. De acuerdo con las autoridades, las víctimas mortales ascienden hasta ahora a 132.

También le puede interesar: ¿Dónde podría sentirse con más fuerza un terremoto en Colombia? Estas son las zonas de mayor amenaza, según el Idiger

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué se considera “sismo” a cualquier movimiento telúrico sin importar su fuerza?
El término sismo es la denominación general para referirse a cualquier movimiento del terreno, ya que técnicamente define todo evento generado por la rápida liberación de energía acumulada en el interior del planeta. Debido a este origen científico, una vibración entra en la categoría de sismo de manera independiente a su magnitud o a la gravedad de los efectos que cause.
¿Qué diferencia formal existe entre las definiciones de terremoto y temblor según la RAE?
La Real Academia Española define el terremoto como la sacudida violenta de la corteza y el manto terrestres o el temblor repentino provocado por el desplazamiento subterráneo de rocas. En cambio, el término temblor se restringe únicamente a aquellos movimientos de carácter leve que prácticamente no generan daños en la superficie.
¿Por qué un movimiento de 6,5 grados se clasifica como terremoto en un país y como temblor en otro?
La clasificación de un evento telúrico de 6,5 grados depende de la cantidad de víctimas y la severidad de los daños materiales generados en la infraestructura local. Por ejemplo, en países como Taiwán, un evento de esa magnitud se cataloga como terremoto por las afectaciones ocasionadas, mientras que en Colombia esa misma intensidad suele catalogarse coloquialmente como un temblor.
¿Por qué los expertos afirman que es normal que sigan ocurriendo sismos en Colombia?
Los expertos señalan que estos movimientos son eventos naturales recurrentes porque existen zonas del territorio nacional donde aún no se ha expulsado toda la energía acumulada en el subsuelo. Al requerir una liberación constante de dicha fuerza, la corteza terrestre genera este tipo de sacudidas periódicas.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos