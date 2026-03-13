Cemex desinvierte en Colombia y vende activos clave a gigante suizo por US$485 millones

El grupo mexicano Cemex, uno de los mayores productores de cemento a nivel mundial, anunció que avanza en un proceso para desprenderse de parte de sus operaciones en Colombia a través de varias transacciones independientes que, en conjunto, podrían sumar unos US$555 millones.
Como parte inicial de este plan, la compañía informó que firmó un acuerdo con la multinacional suiza Holcim para vender una planta de cemento, un molino de molienda y un conjunto de activos relacionados con el negocio de materiales de construcción.
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La operación contempla la venta de la planta de cemento Caracolito, el molino de molienda Santa Rosa y varias instalaciones relacionadas con concreto premezclado, agregados, mortero y aditivos, por un valor de US$485 millones.
Según la empresa, estos activos incluyen más de 20 instalaciones y podrían aportar aproximadamente US$360 millones en ventas anuales adicionales para Holcim a partir de 2026.
La transacción está prevista para cerrarse hacia finales de este año, aunque todavía depende del cumplimiento de condiciones habituales de cierre, entre ellas la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes.
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