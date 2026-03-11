Inversores filipinos comprarán la petrolera SierraCol, que produce 10% del crudo colombiano

El fondo estadounidense Carlyle anunció la venta de la totalidad de sus acciones en la petrolera SierraCol Energy a Prime Infrastructure Capital (Prime Infra), un inversionista estratégico con sede en Filipinas.
La transacción está sujeta a ciertas condiciones precedentes y se espera que el cierre se concrete en aproximadamente un mes, según informó la compañía, según se informó en un comunicado oficial.
SierraCol señaló que esta operación representa “un voto de confianza a nuestras operaciones que se conducen con los más altos estándares de respeto a la vida, el medioambiente y los territorios donde tenemos presencia”.
La empresa aseguró además que continuará operando con el mismo equipo directivo, bajo los mismos estándares, procesos y gobierno corporativo que han guiado su operación en el país.