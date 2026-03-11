Inversores filipinos comprarán la petrolera SierraCol, que produce 10% del crudo colombiano

El fondo estadounidense Carlyle anunció la venta de la totalidad de sus acciones en la petrolera SierraCol Energy a Prime Infrastructure Capital (Prime Infra), un inversionista estratégico con sede en Filipinas. La transacción está sujeta a ciertas condiciones precedentes y se espera que el cierre se concrete en aproximadamente un mes, según informó la compañía, según se informó en un comunicado oficial. SierraCol señaló que esta operación representa “un voto de confianza a nuestras operaciones que se conducen con los más altos estándares de respeto a la vida, el medioambiente y los territorios donde tenemos presencia”. La empresa aseguró además que continuará operando con el mismo equipo directivo, bajo los mismos estándares, procesos y gobierno corporativo que han guiado su operación en el país.

¿Qué es Prime Infrastructure Capital y quién está detrás?

Prime Infrastructure Capital es un inversionista con capital permanente y visión de largo plazo, con intereses en sectores como energía, manejo de agua y gestión de residuos. La firma hace parte de un conglomerado empresarial del empresario filipino Enrique K. Razon Jr., con inversiones en puertos, minería, hotelería y otros negocios relacionados, y presencia en más de 30 países. Lea también: Estas serían las consecuencias “catastróficas” de la guerra en el mercado petrolero La entrada de Prime Infra al mercado energético colombiano marca un movimiento estratégico relevante en el sector petrolero del país.

El origen de SierraCol y su peso en el petróleo colombiano

Carlyle creó SierraCol Energy en 2020 tras adquirir activos de Occidental Petroleum. Desde entonces, la compañía se consolidó como la mayor petrolera independiente de Colombia. Actualmente, SierraCol produce cerca del 10% del crudo nacional, equivalente a unos 77.000 barriles diarios de petróleo equivalente.

La empresa cuenta con más de 5.000 empleados y contratistas y mantiene operaciones clave en el departamento de Arauca. FOTO SIERRACOL.

De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, Carlyle habría buscado cerca de 1.500 millones de dólares por la compañía el año pasado, pero todavía la cifra acordada este año no se ha revelado. La empresa también tiene una presencia laboral significativa en el país, con más de 5.000 empleados y contratistas vinculados a sus operaciones.

Una empresa de $1,92 billones

SierraCol Energy reafirmó que continuará su actividad con normalidad y mantendrá el mismo enfoque de relacionamiento con sus públicos de interés. La compañía destacó que seguirá operando bajo principios de transparencia, respeto y cercanía con aliados, autoridades y comunidades en las zonas donde tiene presencia.