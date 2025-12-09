Inflación encarece la cena navideña: estos son los productos que más subieron de precio

Con la llegada de diciembre, también se empieza a hablar de la cena de fin de año. Pero como es costumbre, los precios van fluctuando y lo que hace unos años se alcanzaba a comprar con el sueldo, ahora obliga a revisar el carro en los supermercados y andar con calculadora en mano.
Distintas verduras, carnes, tubérculos y demás ingredientes de la mesa han venido registrando aumentos que ya se sienten en el bolsillo de los colombianos, lo que ha transformado un momento de celebración en un cálculo de gasto que ha sido más estricto.
Aunque todavía se encuentran productos que mantienen sus precios relativamente estables y otros, incluso, han bajado ligeramente, la tendencia general es que hay un alza en los productos que ha llevado a ajustar presupuestos y buscar reemplazos más económicos.