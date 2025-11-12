Gerente del Banrep asegura que aumento ‘desbordado’ del salario mínimo “se ha vuelto costumbre y hace más difícil bajar la inflación”

En su intervención durante el Gran Foro Perspectivas Económicas: ¿Qué le espera a Colombia en 2026?, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, advirtió que varios factores están complicando la reducción de la inflación en el país, que se ubica actualmente en el 5,51%, entre ellos el aumento desbordado del salario mínimo, la situación fiscal y el crecimiento acelerado de la demanda interna.

El funcionario explicó que la inflación básica pasó de 4,77% en mayo a 5% en los últimos meses, pese a la apreciación de la tasa de cambio. “El aumento (desmedido) del salario mínimo se ha vuelto una costumbre desde finales del gobierno anterior, y en este gobierno ha sido sistemáticamente muy alto. Esto hace la vida más difícil para bajar la inflación, de eso no cabe la menor duda”, señaló.

Y es que, de acuerdo con Villar, el ajuste salarial en 2025, incluyendo auxilio de transporte, superó las expectativas iniciales, se ubicó en el 11% y generó un entorno más complejo para las perspectivas de baja inflación del Banco de la República y de los analistas hacia finales de 2024. Además, anticipó que el aumento proyectado para comienzos de 2026 seguirá una magnitud similar, manteniendo presión sobre los precios.

Le puede interesar: Inflación en Colombia no da tregua: en octubre fue de 5,51% y ajustó cuatro meses al alza