Arancel 0% para insumos agrícolas: Gobierno elimina impuestos a 76 productos clave para bajar costos del agro en Colombia

El Gobierno fijó arancel del 0% para 76 insumos agropecuarios durante un año, buscando reducir costos, mejorar competitividad y fortalecer la producción nacional.

  La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino. FOTO: Colprensa.
    La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino. FOTO: Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

15 de noviembre de 2025
bookmark

El Gobierno nacional puso en marcha una medida que busca meterle el acelerador a la producción de alimentos en Colombia: el arancel del 0% para 76 subpartidas de insumos agropecuarios, entre fertilizantes, principios activos y productos fitosanitarios clave para el campo.

La decisión quedó plasmada en el Decreto 1183 del 8 de noviembre de 2025, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), y anunciada oficialmente este 15 de noviembre por el Ministerio de Agricultura.

Según la norma, el propósito es dar un alivio temporal a los costos de producción, que siguen marcados por la volatilidad de los precios internacionales y la presión inflacionaria sobre la cadena agrícola.

Puede leer: ¡Buena noticia para Colombia! Trump elimina los aranceles para el café

Arancel 0% durante un año: así funcionará la medida

El decreto establece que durante un periodo de un año, contado desde el día siguiente a su publicación, las importaciones incluidas en las 76 subpartidas detalladas en el Artículo 1 gozarán de tarifa arancelaria de 0%.

El Gobierno aclara que se trata de una medida excepcional y transitoria, no de un cambio permanente en el Arancel de Aduanas. En otras palabras, no se crea una tarifa cero definitiva, sino que se suspende la vigente para aliviar costos y sostener la competitividad del agro.

El decreto también ordena una revisión anual basada en el monitoreo de precios internacionales e indicadores como el Índice de Precios del Productor (IPP) para definir si se mantiene, se ajusta o se desmonta la medida.

En palabras del documento: “Es necesario implementar, de carácter urgente, las medidas que se establecen en el decreto, con el fin de mejorar la competitividad de la producción agrícola y agroindustrial del país, teniendo en cuenta el contexto actual de la economía y la estabilización de los precios internacionales de insumos agropecuarios”.

Siga leyendo: Gobierno Nacional impondrá aranceles del 35% a importaciones de hierro, acero y aluminio

“La producción agropecuaria está en el centro del crecimiento”: MinAgricultura

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseguró que el decreto refleja “el esfuerzo del conjunto de Gobierno por fortalecer el sector agropecuario y la producción alimentaria” en un momento en el que el país necesita abaratar costos y aumentar la productividad.

Según Carvajalino, el agro se ha consolidado como uno de los motores de crecimiento económico durante este gobierno, impulsado por productos como el café y por una agenda que prioriza la reforma agraria y la diversificación exportadora.

La funcionaria añadió: “Una vez más, el Gobierno nacional le ratifica al país que la producción agropecuaria está en el centro del crecimiento de la economía nacional. Esta reducción arancelaria a 0% responde a las dinámicas internacionales y al compromiso del Gobierno de la Reforma Agraria con hacer del campo colombiano la gran despensa del país y del mundo de manera sostenible, haciéndole frente a la crisis climática y construyendo paz en los territorios”.

Además: “Si otros países logran arancel cero en EE. UU. y Colombia no, nos sacan del mercado”: exportadores de café

