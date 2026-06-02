Cerrejón reinicia operaciones tras superar desabastecimiento causado por bloqueo férreo en La Guajira

Cerrejón anunció el reinicio de sus operaciones luego de superar el desabastecimiento de insumos esenciales que obligó a la compañía a declarar la fuerza mayor, a comienzos de esta semana.

La empresa informó que la medida fue consecuencia de un bloqueo de 10 días sobre su línea férrea, situación que impidió el suministro de materiales indispensables para la continuidad de la operación. Tras restablecer el abastecimiento, la fuerza mayor quedó levantada oficialmente este martes, 2 de junio, a las 6:00 p.m. De acuerdo con la compañía, las actividades operativas se retomarán a partir del turno de la mañana del 3 de junio, con el propósito de continuar aportando al desarrollo de sus trabajadores, las comunidades, La Guajira y el país. El anuncio del reinicio se produce un día después de que Cerrejón informara la suspensión de sus operaciones mineras, ferroviarias y portuarias debido a las afectaciones generadas por los bloqueos. La compañía explicó que durante 2026 ha enfrentado cerca de 80 bloqueos que han impactado sus actividades, especialmente el transporte ferroviario. Según indicó, la mayoría de estas interrupciones no están relacionadas con la operación minera. Uno de los bloqueos comenzó el pasado 23 de mayo y se mantenía activo al momento de la declaración de fuerza mayor. La situación impidió el ingreso de bienes esenciales para la operación, incluido el combustible, además del transporte de carbón hacia el puerto y el desarrollo normal de las actividades productivas en la mina.

Como consecuencia, Cerrejón suspendió la mayoría de los contratos de trabajo, manteniendo únicamente aquellos indispensables para las labores de cuidado y mantenimiento de las instalaciones. Entre estas actividades se incluyeron medidas sociales y controles ambientales obligatorios.

Reactivación con enfoque en seguridad y sostenibilidad

La empresa señaló que el reinicio de las operaciones se realizará de manera segura y responsable. “La seguridad es nuestro principal valor”, afirmó la compañía, al indicar que cada etapa de la reactivación se desarrollará bajo las condiciones necesarias para proteger a las personas, el medio ambiente y la continuidad operativa.

Cerrejón destacó que la reanudación de las actividades ha sido posible gracias al compromiso de miles de trabajadores, sus familias, contratistas y proveedores, quienes contribuyeron a enfrentar las dificultades generadas por la interrupción logística. La empresa también agradeció el respaldo recibido por parte de autoridades y ciudadanos durante el periodo de suspensión. Junto con el anuncio del reinicio, la compañía reiteró su llamado al diálogo como mecanismo para resolver los conflictos que derivan en bloqueos y afectaciones operativas. Cerrejón aseguró que mantiene una disposición permanente para sostener conversaciones transparentes, honestas y respetuosas con todos sus grupos de interés, con el objetivo de alcanzar acuerdos que favorezcan el bienestar colectivo y la sostenibilidad de la operación. La minera advirtió previamente que este tipo de acciones no solo afectan sus actividades productivas, sino que también tienen impactos sobre el empleo, el desarrollo regional y la estabilidad económica de La Guajira y Colombia.