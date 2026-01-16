China exige a Venezuela pagar deuda heredada del chavismo que llegaría a US$20.000 millones

China ha intensificado los contactos con altos funcionarios de Venezuela y de Estados Unidos con el objetivo de obtener garantías sobre los préstamos otorgados al gobierno venezolano. Esta ofensiva diplomática se produce en medio de la incertidumbre generada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el agravamiento del colapso económico del país suramericano.

El principal interés de Pekín es asegurar que cualquier proceso futuro de reestructuración o pago de la deuda venezolana incluya formalmente a China dentro de las negociaciones.

Aunque Venezuela dejó de publicar datos detallados sobre su deuda externa desde que entró en impago en 2017, analistas estiman que la obligación pendiente con China oscila entre los 10.000 y 20.000 millones de dólares. Estos compromisos provienen, en su mayoría, de préstamos concedidos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Dichos recursos fueron destinados principalmente a proyectos de infraestructura y a acuerdos que garantizaban el suministro de crudo venezolano al gigante asiático.