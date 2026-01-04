La “Doctrina Donroe” y la justificación de Trump para incursionar en Venezuela y América Latina

En medio de la esperanza que representa para ciudadanos venezolanos la captura de Nicolás Maduro, la incursión de Estados Unidos en el país sudamericano se abre un debate respecto al mensaje que el gobierno de Donald Trump envía a la región y a sus rivales.
El ataque ejecutado en la madrugada del sábado en Caracas puede ser considerado como una muestra de que la Casa Blanca busca imponer su voluntad en la región, algo que también han implementado potencias como China y Rusia.
Lea también: Marco Rubio descarta apoyo a María Corina Machado y dice que pondrán a prueba a Delcy Rodriguez: “Los juzgaremos por lo que hagan”
Muestra de esto fue el momento en el que el republicano Trump describió el operativo para detener al izquierdista Maduro como una actualización de la Doctrina Monroe, la declaración de 1823 del quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, que afirmaba que América Latina estaba vedada a otras potencias, refiriéndose entonces a Europa.
“La Doctrina Monroe es algo importante, pero la hemos superado por mucho, de verdad mucho. Ahora la llaman el documento Donroe”, expresó el mandatario estadounidense en la rueda de prensa haciendo un juego de palabras con la inclusión de la inicial de su nombre.
“El dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental nunca será cuestionado de nuevo”, subrayó Trump ante los medios desde su residencia en Florida.