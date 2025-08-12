Guerra tecnológica: China pide a empresas no usar chips de Nvidia y agrava disputa con EE. UU.

Las autoridades chinas han instado a compañías locales a no utilizar los procesadores H20 de Nvidia Corp. (NVDA), con especial énfasis en prohibir su uso en proyectos vinculados al gobierno o a la seguridad nacional.
Según Bloomberg, en las últimas semanas se enviaron comunicados a empresas estatales y privadas desalentando el uso de semiconductores de menor capacidad. Esta decisión complica los esfuerzos de Nvidia por recuperar miles de millones de dólares en ingresos perdidos en el mercado chino y frena el impulso de la administración de Donald Trump, que buscaba convertir esas ventas en un beneficio económico para Estados Unidos.