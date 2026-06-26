Grupo Cibest entra al Global 2000: así quedaron las empresas colombianas en el ranking de Forbes

Grupo Cibest, la matriz de Bancolombia, logró ubicarse entre las ocho empresas colombianas que hacen parte del Global 2000 de Forbes, la clasificación que reúne a las compañías más grandes del mundo con base en cuatro indicadores: ventas, utilidades, activos y valor de mercado.
El conglomerado empresarial, con sede principal en Medellín, Antioquia, ocupa el puesto 759 del listado mundial y se consolida como una de las compañías más relevantes del país. Actualmente, es la entidad financiera con más clientes en Colombia y también la que registra las mayores utilidades del sector.
De acuerdo con la clasificación, Grupo Cibest reportó ventas por US$10.620 millones, utilidades por US$900,3 millones y activos por US$106.370 millones, el monto más alto entre todas las empresas colombianas incluidas en el ranking. Además, alcanzó un valor de mercado de US$23.160 millones.