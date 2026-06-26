Grupo Cibest entra al Global 2000: así quedaron las empresas colombianas en el ranking de Forbes

Grupo Cibest, la matriz de Bancolombia, logró ubicarse entre las ocho empresas colombianas que hacen parte del Global 2000 de Forbes, la clasificación que reúne a las compañías más grandes del mundo con base en cuatro indicadores: ventas, utilidades, activos y valor de mercado. El conglomerado empresarial, con sede principal en Medellín, Antioquia, ocupa el puesto 759 del listado mundial y se consolida como una de las compañías más relevantes del país. Actualmente, es la entidad financiera con más clientes en Colombia y también la que registra las mayores utilidades del sector. De acuerdo con la clasificación, Grupo Cibest reportó ventas por US$10.620 millones, utilidades por US$900,3 millones y activos por US$106.370 millones, el monto más alto entre todas las empresas colombianas incluidas en el ranking. Además, alcanzó un valor de mercado de US$23.160 millones.

Ecopetrol y Grupo Aval en el listado

La empresa colombiana mejor ubicada en el Global 2000 es Ecopetrol, que ocupa la posición 412. La petrolera registró ventas por US$29.890 millones, ganancias por US$2.230 millones, activos por US$78.610 millones y un valor de mercado de US$26.960 millones. Su actividad principal corresponde al negocio de petróleo y gas. El listado también incluye a Grupo Aval, que se ubicó en la posición 1.295; Grupo Bolívar, en el puesto 1.495; BAC Holding International, empresa también vinculada a la familia Sarmiento Angulo, en la casilla 1.559; Grupo Nutresa, en el lugar 1.803; Banco Davivienda, en el puesto 1.815; y la Bolsa de Valores de Colombia, que cerró la participación nacional en la posición 1.935.

¿Quiénes lideran el ranking mundial de las mayores empresas?