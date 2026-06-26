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Grupo Cibest entra al Global 2000: así quedaron las empresas colombianas en el ranking de Forbes

Grupo Cibest alcanzó el puesto 759 del Global 2000 de Forbes, consolidándose entre las ocho empresas colombianas incluidas en el prestigioso ranking mundial empresarial.

  • Grupo Cibest fue la segunda empresa colombiana mejor ubicada en el Global 2000 de Forbes y lideró al país en activos. FOTO EL COLOMBIANO
    Grupo Cibest fue la segunda empresa colombiana mejor ubicada en el Global 2000 de Forbes y lideró al país en activos. FOTO EL COLOMBIANO
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
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Grupo Cibest, la matriz de Bancolombia, logró ubicarse entre las ocho empresas colombianas que hacen parte del Global 2000 de Forbes, la clasificación que reúne a las compañías más grandes del mundo con base en cuatro indicadores: ventas, utilidades, activos y valor de mercado.

El conglomerado empresarial, con sede principal en Medellín, Antioquia, ocupa el puesto 759 del listado mundial y se consolida como una de las compañías más relevantes del país. Actualmente, es la entidad financiera con más clientes en Colombia y también la que registra las mayores utilidades del sector.

De acuerdo con la clasificación, Grupo Cibest reportó ventas por US$10.620 millones, utilidades por US$900,3 millones y activos por US$106.370 millones, el monto más alto entre todas las empresas colombianas incluidas en el ranking. Además, alcanzó un valor de mercado de US$23.160 millones.

InfogrÃ¡fico
Grupo Cibest entra al Global 2000: así quedaron las empresas colombianas en el ranking de <i>Forbes</i>

Ecopetrol y Grupo Aval en el listado

La empresa colombiana mejor ubicada en el Global 2000 es Ecopetrol, que ocupa la posición 412. La petrolera registró ventas por US$29.890 millones, ganancias por US$2.230 millones, activos por US$78.610 millones y un valor de mercado de US$26.960 millones. Su actividad principal corresponde al negocio de petróleo y gas.

El listado también incluye a Grupo Aval, que se ubicó en la posición 1.295; Grupo Bolívar, en el puesto 1.495; BAC Holding International, empresa también vinculada a la familia Sarmiento Angulo, en la casilla 1.559; Grupo Nutresa, en el lugar 1.803; Banco Davivienda, en el puesto 1.815; y la Bolsa de Valores de Colombia, que cerró la participación nacional en la posición 1.935.

¿Quiénes lideran el ranking mundial de las mayores empresas?

En el ámbito global, JPMorgan Chase conservó el primer lugar por cuarto año consecutivo y encabezó a las 593 compañías estadounidenses incluidas en la clasificación.

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Amazon ascendió al segundo puesto, mientras que Alphabet llegó al cuarto lugar impulsada por el crecimiento de la inteligencia artificial, tendencia que también fortaleció los resultados financieros de las principales empresas tecnológicas. Microsoft permaneció entre las diez primeras posiciones, compartiendo el séptimo lugar con Bank of America.

Por su parte, Nvidia escaló hasta el puesto 27 y se convirtió en la empresa con mayor valor de mercado del mundo.

El grupo de las diez compañías más importantes también incluye a Saudi Aramco y a tres de los mayores bancos de China: ICBC, China Construction Bank y Agricultural Bank of China, reflejando que los sectores energético, financiero y tecnológico continúan dominando la economía global.

Forbes explicó que la clasificación Global 2000 se elaboró utilizando la información financiera correspondiente a los últimos 12 meses disponibles con corte al 15 de mayo de 2026, considerando las variables de ventas, beneficios, activos y valor de mercado.

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