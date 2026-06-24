La empresa colombiana que se coló en el Mundial 2026 y puso su sello en la tapicería de varios de sus estadios

Uno de los aplausos que se ha llevado, partido tras partido, el Mundial de 2026 ha sido el estado de las canchas y la calidad de las instalaciones que reciben a miles de aficionados. Lo que pocos saben es que detrás del tapizado y de algunos de los materiales utilizados en varios de esos escenarios hay una empresa colombiana con más de seis décadas de historia. Se trata de Spradling | Proquinal, una compañía nacida en Bogotá que actualmente tiene presencia en algunos de los estadios más importantes que albergan partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos y México. Aunque su nombre pasa desapercibido para la mayoría de los aficionados, sus materiales forman parte de zonas de alto tráfico, espacios para espectadores, mobiliario y sistemas de silletería de estadios como el Akron de Guadalajara, el Banorte de Ciudad de México, el Lumen Field de Seattle, el Gillette Stadium de Massachusetts, el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el Hard Rock Stadium de Miami. Le puede interesar: De las tiendas de barrio al Mundial 2026: la historia de Puntored, fintech paisa que opera los pagos del estadio Ciudad de México

De una fábrica en Bogotá a una operación global

La historia de la empresa comenzó en 1959, cuando inició operaciones enfocada en la fabricación de tejidos recubiertos de alto desempeño. Desde sus primeros años apostó por incorporar tecnología europea, especialmente maquinaria alemana, para producir materiales especializados destinados a sectores industriales y comerciales. Sin embargo, el mercado colombiano rápidamente se quedó pequeño para sus aspiraciones. Durante la década de los sesenta comenzó su expansión internacional hacia mercados del Caribe y otros destinos cercanos, una decisión poco común para una empresa colombiana de la época. Paralelamente, sus productos comenzaron a ganar espacio en la industria automotriz nacional. Compañías como Colmotores, Leonidas Lara e Hijos y Sofasa se convirtieron en algunos de sus principales clientes, fortaleciendo una reputación que posteriormente sería clave para su crecimiento internacional. La apuesta más ambiciosa llegó durante los años setenta, cuando la compañía decidió ingresar al mercado estadounidense. Lo que parecía un desafío enorme terminó convirtiéndose en el principal motor de expansión del negocio. El desempeño exportador fue tan destacado que recibió la Medalla de Plata del Exportador en 1981 y la Medalla de Oro del Exportador en 1986, reconocimientos otorgados por la Presidencia de la República. Todo esto ocurrió en una época en la que Colombia aún no había iniciado la apertura económica y exportar representaba un desafío mucho mayor que el actual. “En el año 86, cuando no había apertura, pensar en exportar era algo realmente poco común. Empezar a pensar en hacer negocios por fuera creo que ha sido el elemento primordial que ha desarrollado y llevado a la compañía a estar donde está hoy”, le contó Iván Sepúlveda Lozano, CEO de Spradling Groupm a Forbes. Actualmente, entre el 50% y el 55% de la producción de la planta colombiana tiene como destino mercados internacionales, mientras la compañía mantiene una fuerte presencia en Estados Unidos, América Latina y Europa. Lea más: Mundial 2026 en cifras: el negocio que moverá US$80.100 millones en la economía global

Iván Sepúlveda Lozano, CEO de Spradling Groupm a Forbes. FOTO CORTESÍA

La alianza que la llevó a los estadios del mundo

Tras consolidarse como uno de los grandes exportadores industriales del país, Proquinal encontró un aliado estratégico que aceleró su expansión global. La empresa se integró con Spradling Group Inc. y All Cargo Intermodal Forwarding Inc. en Estados Unidos. Más adelante fortaleció su presencia europea a través de Euro Spradling y amplió sus operaciones en Centroamérica mediante instalaciones en Costa Rica. Con esta red internacional, la compañía logró posicionar sus tejidos recubiertos y materiales especializados en múltiples industrias. Sus productos son utilizados en tapicería, paneles, pisos y superficies diseñadas para soportar un uso intensivo y condiciones exigentes. Precisamente esa capacidad de resistencia y durabilidad terminó abriéndole las puertas de uno de los mercados más exigentes: el de los grandes escenarios deportivos. La presencia de la empresa en los mundiales no comenzó en Norteamérica. Su debut en una Copa del Mundo se produjo en Alemania, cuando participó en proyectos relacionados con el estadio de Frankfurt. A partir de entonces, la compañía colombiana comenzó a ganar espacio en algunos de los escenarios deportivos más reconocidos del planeta. Hoy sus materiales están presentes en el renovado Santiago Bernabéu de Madrid, en el estadio del Atlético de Madrid y en el futuro Spotify Camp Nou de Barcelona, tres de los proyectos deportivos más emblemáticos de Europa. “Estamos desde el Mundial de Alemania teniendo presencia permanente en estadios de los diferentes mundiales. En este momento, el estadio del Barça tiene material nuestro. El del Real Madrid tiene material nuestro. El del Atlético de Madrid es prácticamente un showroom nuestro”, aseguró Sepúlveda.

La huella colombiana en el Mundial 2026

La historia continúa ahora en el Mundial de 2026. Aunque la compañía no trabaja directamente con la FIFA, sus materiales fueron seleccionados por fabricantes y desarrolladores encargados de los proyectos de infraestructura y adecuación de varios de los estadios que albergan partidos del campeonato. En México participa en el Estadio Akron de Guadalajara y en el Estadio Banorte de Ciudad de México. En Estados Unidos tiene presencia en escenarios como el Lumen Field de Seattle, el Gillette Stadium de Foxborough, el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el Hard Rock Stadium de Miami. Son espacios por los que pasarán cientos de miles de aficionados durante el torneo y donde la resistencia de los materiales resulta fundamental para soportar el uso intensivo propio de un evento de esta magnitud. Conozca también: El dineral que cobrará Atlético Nacional por la participación de David Ospina en el Mundial 2026

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