La empresa colombiana que se coló en el Mundial 2026 y puso su sello en la tapicería de varios de sus estadios

Uno de los aplausos que se ha llevado, partido tras partido, el Mundial de 2026 ha sido el estado de las canchas y la calidad de las instalaciones que reciben a miles de aficionados. Lo que pocos saben es que detrás del tapizado y de algunos de los materiales utilizados en varios de esos escenarios hay una empresa colombiana con más de seis décadas de historia.
Se trata de Spradling | Proquinal, una compañía nacida en Bogotá que actualmente tiene presencia en algunos de los estadios más importantes que albergan partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos y México.
Aunque su nombre pasa desapercibido para la mayoría de los aficionados, sus materiales forman parte de zonas de alto tráfico, espacios para espectadores, mobiliario y sistemas de silletería de estadios como el Akron de Guadalajara, el Banorte de Ciudad de México, el Lumen Field de Seattle, el Gillette Stadium de Massachusetts, el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el Hard Rock Stadium de Miami.
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