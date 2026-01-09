Ni Bogotá ni Medellín: estas son las ciudades de Colombia donde más se encareció el costo de vida, según el Dane

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el informe del Índice de Precios del Consumidor (IPC) detallando las variaciones en el costo de vida a nivel nacional y en las principales ciudades de Colombia. De acuerdo con el informe mostrado en la tarde del jueves, el IPC final del 2025 se ubicó en un 5,10 %, siendo esta una cifra que se ubica por encima del rango meta definido por el Banco de la República, el cual es del 3 %. Lea también: La inflación ajustó 5 años por fuera del molde, cerró en 5,10% en el 2025 Para llegar a este indicador, el Dane hizo un seguimiento minucioso en 38 ciudades donde analizó una canasta básica de referencia que está compuesta por 443 artículos divididos en 12 grupos de gasto con el objetivo de reflejar la realidad económica de los hogares colombianos.

Ese seguimiento también le permite a la entidad encargada de los registros estadísticos mostrar un panorama sobre las ciudades donde el costo de vida está teniendo mayor variación y contrario a estas, los lugares con mayor estabilidad en cuanto a los precios de bienes y servicios.

Las ciudades colombianas que más se encarecieron en el 2025

Según el informe del Dane, la ciudad que mayor variación tuvo en sus precios fue Bucaramanga, quien presentó una variación anual del IPC del 5,78 %, siendo esto inclusive superior a la cifra nacional.

La segunda ciudad con mayor inflación fue Pereira quien terminó el año con una variación positiva de 5,77 % mientras que Bogotá y Popayán completan el grupo de ciudades que tuvieron una variación por encima del promedio nacional con un 5,41 % y 5,25 % respectivamente.

La costa Atlántica, la región con el costo de vida más estable en el 2025

Contrario al grupo anterior, la ciudad que menos tuvo una variación anual en sus precios fue Valledupar, quien solo presentó una inflación del 3,49 %, seguida de Santa Marta con un 3,64 %. Montería completa el podio de las ciudades con menor inflación del 2025 con 3,92 %. Ibagué es la única ciudad del top 5 con menor variación del IPC que no es del Caribe, registrando una variación del 4,15 %, un indicador similar a lo presentado en Sincelejo. Para establecer estas variaciones anuales, el alojamiento, los alimentos y los restaurantes y hoteles fueron los tres sectores que tuvieron mayor contribución en el resultado final.

Medellín y Bogotá en el top 10 de las ciudades con mayor inflación en Colombia

Aunque las dos ciudades más importantes de Colombia no fueron las que más se encarecieron, si fueron claves para registrar una inflación por encima de la meta establecida por el Banco de la República (3 %), pues ambas presentaron una variación por encima del 5 %. Bogotá fue la tercera ciudad con mayor inflación del 2025 registrando una variable del 5,41 % mientras que el costo de vida en Medellín se encareció en un 5,06 %, siendo la sexta ciudad con mayor aumento del IPC.

Así fue la inflación por ciudades en el 2025 según el Dane. Foto: Captura informe del IPC Dane