Gobierno confirma inicio anticipado de El Niño y advierte que podría ser uno de los más intensos desde 1950

El Gobierno nacional confirmó este jueves el inicio del fenómeno de El Niño en Colombia, tras la verificación de condiciones asociadas al evento climático en el océano Pacífico ecuatorial.
La información fue entregada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente, que señalaron que el fenómeno se adelantó cerca de tres meses frente a las proyecciones iniciales y podría convertirse en uno de los episodios más intensos registrados desde 1950. Según las autoridades, el fortalecimiento del evento se produciría durante el segundo semestre de 2026, con mayor incidencia entre noviembre y diciembre de este año y enero de 2027.
Lea también: El fenómeno de El Niño se adelantó en Colombia: aquí las claves para ahorrar agua y energía