Aunque parezca que hoy la cabeza de los operadores de telecomunicaciones en Colombia está puesta 100% en la subasta de 5G de diciembre, la realidad es que una serie de cambios en las reglas del juego del negocio de servicios móviles los tiene a la expectativa porque marcará el rumbo del sector en los próximos años. El ajuste es tan relevante que incluso Claro percibe que le van a atar las manos para no competir.

Adicionalmente, la CRC pretende que se extienda el horario para que los clientes puedan solicitar la portación de su número, entonces ya no sería de 8:00a.m. a 3:00p.m, sino que iría una hora más, hasta las 4:00p.m.; así mismo, dicho servicio también se prestaría ahora los sábados, domingos y festivos . A esto se suma que las empresas tendrían que hacer públicos sus planes de retención y fidelización para que el mercado evalúe las tarifas que manejan en este sentido.

La pelea de Claro

Ahí empieza la polémica. Claro dijo ayer en un manifiesto que “las medidas propuestas le atan las manos a la compañía para que no pueda competir. Esto puede resultar en que otros operadores crezcan, pero no lo harán porque su oferta sea mejor sino porque no tendrán competencia”.

La empresa considera, además, que prohibir por espacio de tres meses que se hagan ofertas comerciales a las personas que se hayan portado a otro operador “reduce la competencia en detrimento del beneficio de los usuarios”.

Y también se refirió a otro importante punto que contempla la revisión a las medidas regulatorias. “Imponer una tarifa del servicio de Roaming Automático Nacional (RAN) para Claro, lo que permite a cualquier operador prestarle servicio a sus usuarios donde no tiene cobertura, desincentiva la inversión de todos los operadores. Claro no querrá invertir en zonas apartadas si no puede recuperar su inversión”.

¿Qué dice la competencia?

Durante un foro realizado en Bogotá, donde se escucharon opiniones de varias voces del sector en relación con estos cambios, el gerente de Asuntos Regulatorios de Tigo, Iván Mantilla, mostró preocupación porque, según él, cada vez que hay una subasta de espectro en Colombia se incrementa la concentración del mercado, un panorama alertante de cara a la de la 5G.