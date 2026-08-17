Colectora ya va en 80% y estaría lista para transportar la energía limpia de La Guajira en 2027

Colombia sigue a la espera de una infraestructura clave para aprovechar el potencial de los fuertes vientos y el sol de La Guajira. Se trata de Colectora, la gran línea de transmisión que permitirá llevar al sistema eléctrico nacional parte de la energía renovable que se genere en esta región.
Desarrollada por Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), la obra se extiende por cerca de 475 kilómetros y contará con 516 torres de 500 kilovoltios (kV). Su entrada en operación permitirá conectar siete parques eólicos que aportarían alrededor de 1.050 megavatios (MW) de capacidad de generación renovable, equivalente a cerca del 10% de la demanda máxima de energía del país.