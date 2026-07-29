“Colombia sigue sin avanzar en energía eólica; hay 16 proyectos paralizados”: SER Colombia

El avance de las energías limpias en Colombia enfrenta una paradoja: mientras la demanda de electricidad crece a un ritmo acelerado, hay al menos 34 proyectos de generación renovable que permanecen estancados por más de 60 trámites que acumulan retrasos de entre uno y seis años. Aunque las cifras oficiales muestran un crecimiento de la capacidad instalada, el margen de holgura del sistema se reduce cada vez más, lo que aumenta las preocupaciones sobre la seguridad energética del país.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables Colombia (SER Colombia), aseguró que el país alcanzó 4,5 gigavatios (GW) de capacidad renovable instalada, de los cuales 540 MW comenzó a entregar energía durante el primer semestre de 2026. Además, estimó que antes de finalizar el año entrarán cerca de 100 MW adicional.
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Sin embargo, reconozca que la meta del Gobierno de Gustavo Petro de incorporar 6 GW de nueva capacidad instalada durante el cuatrienio no se cumplirá debido al retraso de algunos proyectos.
Hernández también advirtió que cerca de 16 proyectos eólicos, que representa entre 1.000 y 2.000 megavatios, permanecen presos por consultas previas, reprocesos de licencias ambientales, demoras en la expansión de la red de transmisión, incertidumbre regulatoria y pérdidas económicas para las empresas.
En ese contexto, hizo un llamado a acelerar los trámites, sincronizar la infraestructura de transmisión con la entrada de los nuevos parques de generación e impulsar el almacenamiento de energía para evitar que, a partir de 2028, el país enfrente mayores riesgos.
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