“Colombia sigue sin avanzar en energía eólica; hay 16 proyectos paralizados”: SER Colombia

El avance de las energías limpias en Colombia enfrenta una paradoja: mientras la demanda de electricidad crece a un ritmo acelerado, hay al menos 34 proyectos de generación renovable que permanecen estancados por más de 60 trámites que acumulan retrasos de entre uno y seis años. Aunque las cifras oficiales muestran un crecimiento de la capacidad instalada, el margen de holgura del sistema se reduce cada vez más, lo que aumenta las preocupaciones sobre la seguridad energética del país. En entrevista con EL COLOMBIANO, Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables Colombia (SER Colombia), aseguró que el país alcanzó 4,5 gigavatios (GW) de capacidad renovable instalada, de los cuales 540 MW comenzó a entregar energía durante el primer semestre de 2026. Además, estimó que antes de finalizar el año entrarán cerca de 100 MW adicional. Puede leer: Precio de la energía en bolsa se disparó casi 400% en junio, impulsado por mayor uso de plantas térmicas Sin embargo, reconozca que la meta del Gobierno de Gustavo Petro de incorporar 6 GW de nueva capacidad instalada durante el cuatrienio no se cumplirá debido al retraso de algunos proyectos. Hernández también advirtió que cerca de 16 proyectos eólicos, que representa entre 1.000 y 2.000 megavatios, permanecen presos por consultas previas, reprocesos de licencias ambientales, demoras en la expansión de la red de transmisión, incertidumbre regulatoria y pérdidas económicas para las empresas. En ese contexto, hizo un llamado a acelerar los trámites, sincronizar la infraestructura de transmisión con la entrada de los nuevos parques de generación e impulsar el almacenamiento de energía para evitar que, a partir de 2028, el país enfrente mayores riesgos. Entérese: Gobierno cambia reglas de generación y transmisión de energía: terceros podrán ejecutar obras si operadores incumplen

¿Cuál es el balance del primer semestre del año en cuanto a energía renovable?

“Cerramos con un total de 4.500 megavatios (4,5 GW) de capacidad instalada, alrededor del El 69% corresponde a plantas solares y renovables de mediana y gran escala,es decir, aproximadamente 3.200 megavatios. El 31% restante corresponde a minigranjas solares y proyectos de autogeneración. Las minigranjas solares son plantas de hasta un megavatio que venden energía al sistema.Aunque son pequeñas, esa energía también llega al mercado eléctrico y finalmente es consumida por los usuarios en Colombia. Con esos 4.500 megavatios es posible atender un consumo equivalente al de 11 millones de colombianos. Como la mayor parte corresponde a energía solar, durante las horas del día esa capacidad equivale al consumo eléctrico de una población incluso superior a la de Bogotá. Actualmente también tenemos 18 proyectos en construcción, que suman 681 megavatios. La mayoría entrará entre 2026 y 2027, aunque una pequeña central hidroeléctrica está prevista para 2028. Según nuestro seguimiento, durante el segundo semestre de este año únicamente entrarían alrededor de 100 megavatios. El horrible de esa capacidad comenzaría a operar a lo largo de 2027. Además: Todo sobre paneles solares: cuánto cuestan, cuánto ahorran y cómo instalarlos en su casa. Esos proyectos representan aproximadamente US$500 millones en inversión y están distribuidos en 11 departamentos.”.

Entonces, ¿no se alcanzará la meta inicial de llegar a 6 gigavatios de capacidad instalada?

“Es posible que no. La verdad es que nosotros nunca vimos esa meta como un escenario probable. Hemos hecho seguimiento permanente al desarrollo de los proyectos y la realidad es que existe un rezago importante. La entrada en operación ha tomado mucho más tiempo del previsto y Hemos incorporado mucha menos capacidad de la que originalmente se esperaba cuando se adjudicaron los puntos de conexión a la red.

¿Cuántos proyectos de energías renovables están pendientes?

“Tenemos cerca de7.700 megavatios en proyectos en desarrollo, es decir, iniciativas que se encuentran en etapas tempranas y que, idealmente, podrían iniciar la construcción durante los próximos cuatro años. El país tiene potencial y proyectos suficientes para prácticamente duplicar la capacidad instalada que ha logrado hasta ahora. Sin embargo, necesitamos acelerar su puesta en marcha. Actualmente tenemos alrededor de 34 proyectos, equivalentes a cerca de US$800 millones en inversión, que acumulan más de 60 trámites con retrasos de entre uno y seis años mientras esperan respuestas de distintas entidades gubernamentales. Ese es un llamado de atención importante. Por un lado, reconocemos el esfuerzo de la inversión privada, también reconocemos que se han dado algunas señales regulatorias positivas. Sin embargo, es necesario seguir trabajando para acelerar los proyectos, porquelos tiempos de entrada en operación continúan siendo demasiado largos y no hemos logrado avanzar al ritmo que el país necesita. Vea aquí: Las medidas sugeridas con las que el sector público en Colombia podrían reducir hasta un 20% su consumo de energía Las energías renovables no son la única solución, pero sí son una fuente imprescindible porque pueden construirse más rápidamente que otras tecnologías”.

¿Cómo avanza la energía eólica en Colombia y por qué siguen retrasados los proyectos?

"Durante estos cuatro años no fue posible avanzar como se esperaba. Se han logrado avances importantes con el proyecto Colectora. Las obras de ampliación de esta línea de transmisión, que permitirá conectar el norte de La Guajira con el resto del país, presentan un avance significativo . Según ha informado el Grupo Energía Bogotá, la infraestructura podría estar lista para operar entre finales de este año y comienzos del próximo. Sin embargo, Todavía faltan los proyectos de generación. De acuerdo con el seguimiento que hemos hecho y las conversaciones con las empresas, Existen alrededor de 16 proyectos eólicos paralizados, que mantienen la expectativa de iniciar la construcción. Algunas obras podrían comenzar el próximo año. No obstante, todavía es necesario resolver varios asuntos pendientes relacionados con consultas previas, orden público y algunos aspectos regulatorios. También es necesario armonizar la entrada en operación de la línea Colectora con la entrada en funcionamiento de los parques eólicos. Es decir, hay que sincronizar los aspectos regulatorios, las consultas previas y el acompañamiento del Gobierno en materia de seguridad para que las obras puedan ejecutarse de manera confiable. Colombia no puede renunciar al potencial eólico de La Guajira Precisamente cuando necesita más energía. Sin embargo, Ese potencial solo podrá aprovecharse si existe un trabajo conjunto entre las comunidades, las autoridades regionales, el Gobierno Nacional y el sector privado. para resolver oportunamente los temas pendientes. Creo que ahí existe un gran desafío”. Más noticias: Gobierno propone teletrabajo, clases en casa y 11 más para ahorrar energía medidas por El Niño

¿Cuántos megavatios quedan hoy represados por esos proyectos eólicos que no han podido llevarse a cabo?

“Hay entre 1.000 y 2.000 megavatios asociados a esos proyectos. Uno de los principales factores de retraso fueron las consultas previas. También hubo archivos y reprocesos de licencias ambientales, especialmente en las líneas de transmisión que conectarían los parques eólicos con la línea Colectora o con la red nacional. Esas líneas atravesaban territorios con numerosas comunidades, lo que hizo que los procesos fueran mucho más complejos. En varios casos fue necesario volver a tramitar licencias ambientales y repetir consultas previas. Por ejemplo, un proyecto que inicialmente debía consultar con unas 20 comunidades terminaba teniendo que hacerlo con 50 o 60. Eso obligaba a reiniciar procesos completos, incorporar nuevas comunidades y repetir buena parte del trabajo ya realizado. Todo esto generó retrasos muy importantes. Además, varios de esos proyectos ya tenían contratos firmados para suministrar energía a clientes. Como aún no podían generar electricidad, debían comprar energía en la bolsa, a precios mucho más altos, para cumplir esos contratos, mientras la vendían a los precios pactados inicialmente, que eran inferiores. Esa situación empezó a generar pérdidas económicas muy significativas. Al mismo tiempo, no existía claridad sobre cuándo terminarían los trámites o si finalmente los proyectos podrían construirse. Como consecuencia, varios proyectos fueron cancelados o quedaron en stand by, porque para las empresas era muy difícil seguir asumiendo esas pérdidas mientras persistía la incertidumbre”.

¿Cree que el país todavía está a tiempo de cumplir las metas de transición energética para los próximos años o ya existe un rezago difícil de recuperar?

“Yo creo que nunca es tarde para empezar. Sí existe un rezago importante, pero Colombia necesita energía y no podemos quedarnos lamentándonos por lo que no se hizo. El país seguirá consumiendo cada vez más energía. Además, los fenómenos de El Niño serán más intensos y más frecuentes, por lo que ese desafío no va a desaparecer. La solución no es detenernos a pensar en el retraso, sino trabajar de manera articulada para que entren en operación nuevos proyectos de generación, tanto renovables como de otras tecnologías, junto con la infraestructura de transmisión. Sí hay un rezago, pero la respuesta debe ser acelerar la ejecución de los proyectos. Colombia no puede darse el lujo de quedarse sin energía. Necesitamos una oferta suficiente y competitiva que permita el crecimiento económico y genere oportunidades para los colombianos. Las energías renovables son imprescindibles, aunque no son la única fuente. Deben complementarse con otras tecnologías para garantizar la confiabilidad del sistema”.

Si tuviera que señalar las medidas urgentes que debería adoptar el Gobierno entrante frente a las energías renovables, ¿cuáles serían?

“Hemos venido planteando alrededor de cinco ejes prioritarios. El primero es desarrollar sistemas de almacenamiento de energía., que permitaaprovechar durante la noche la energía solar generada en el día ycompensar la variabilidad propia de las fuentes renovables, como los cambios en la radiación solar o en la velocidad del viento. Para ello se requiereseñales regulatorias claras sobre la remuneración de estos sistemas y suparticipación en el mercado eléctrico. Lea también: EPM ubica en nivel naranja el riesgo de racionamiento de energía en Colombia tras disparo en el consumo El segundo es acelerar la expansión y modernización de la red de transmisión. Todos los proyectos de generación, independientemente de la tecnología, necesitan conectarse al sistema.Sin transmisión no hay transición energética. La infraestructura actual se está quedando corta frente alcrecimiento de la demanda y de la nueva generación, por lo que es necesarioacelerar las inversiones, especialmente en la región Caribe, facilitar elcierre financiero de los proyectos y atraernuevos inversionistas. Hoy existenobras de transmisión que han tardado más de nueve años en desarrollarse por demoras enlicenciamientos ambientales, consultas previas y otros trámites. El tercer eje es agilizar la conexión de nuevos proyectos. Para ello proponemosmantener abierta la ventana de asignación de capacidad para iniciativas que ya hayan cumplido sus trámites ambientales,reglamentar la figura de la conexión profunda para que los desarrolladores puedan ejecutar directamente las obras requeridas ytrasladar parte de las funciones de asignación de capacidad de la Upme a los operadores de red, con el fin dedescongestionar el proceso. El cuarto busca fortalecer la seguridad jurídica de largo plazo. Esto implicarobustecer técnicamente instituciones como la UPME y la Creg, establecerMecanismos que otorguen estabilidad a las inversiones., fijarPlazos máximos para resolver los trámites ambientales. yreducir la incertidumbre regulatoria que hoy enfrentan los proyectos. Vea aquí: Energía solar ya supera al gas en Colombia, pero seis empresas concentran el 72% el mercado: alerta Superservicios Y el quinto eje es resolver la crisis estructural del Caribe, mediante elcumplimiento de las obligaciones pendientes con los agentes del mercado, laAplicación de los mecanismos previstos para garantizar el suministro de energía. yuna solución definitiva para la situación de Air-e”.

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