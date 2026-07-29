Colombia multiplicará por diez su capacidad de baterías: así arrancó la nueva subasta de energía a largo plazo

Colombia dio un paso inédito en su transición energética con el inicio de la subasta de contratación de energía limpia, que en su primera jornada adjudicó contratos por un total de 390 megavatios hora por día, incluyendo cerca de 100 megavatios (MW) de potencia instalada en sistemas de almacenamiento con baterías (SAEB) y 270 MW de paneles solares.
Se trata del primer mecanismo de contratación de largo plazo en el país que incorpora tecnologías híbridas de generación solar y almacenamiento, lo que, según el Ministerio de Minas y Energía, permitirá multiplicar en 1.000% la capacidad actual de almacenamiento de energía en el sistema eléctrico nacional.
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Según el Ministerio, la energía adjudicada permitirá abastecer a más de 67.000 hogares durante las horas de mayor demanda de electricidad, con el objetivo de contribuir a reducir el costo de la factura de energía para los usuarios.