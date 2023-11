“Cómo decirle al minero informal que esto sí paga”: vicepresidente Colombia de Mineros

“El impacto de la reforma tributaria se siente en todos los renglones, tanto personas naturales como empresas. Las empresas extractivas, además, tenemos el concepto de la no deducibilidad de las regalías, lo que incrementa de forma muy importante los costos y perdemos un poco de competitividad, pues hay que balancear entre esos costos y los ingresos, para poder seguir siendo rentables y sostenibles. Digamos que, para nosotros, son temas que podemos manejar”.

“ Ya tenemos alrededor de nueve dragas formalizadas, pero afuera puede haber unas treinta que trabajan de manera informal e ilegal. Entonces es muy difícil para uno vender el modelo, mientras están viendo a los informales ahí va ganando mucho dinero sin devolver nada al Estado y sin cuidar del medioambiente . También hay otro reto que es el licenciamiento ambiental, que se demora mucho o nunca llega, y resulta que el informal no necesita licencia”.

“Hace parte de nuestra gran apuesta que hacemos por los territorios, ir más allá de lo que hacemos. Hacemos estas obras porque queremos llevar un bienestar y valor social agregado a los territorios donde estamos. Nosotros pagamos alrededor de 19 impuestos y el que más se asocia al sector extractivo son las regalías, que no se ven en el territorio, porque usualmente los territorios mineros y extractivos tienen unos altos índices de pobreza y muy bajos de desarrollo socaial. Y para nosotros es muy compleja esa situación, porque nosotros pagamos un montón de impuestos, pero no somos quienes los aplicamos, los aplica el gobierno. Entonces aparece este mecanismo de obras por impuestos que me parece espectacular. Ojalá pueda haber también obras por regalías.

Ya hemos hecho dos tramos de la vía El Bagre - Escarralao- Palizada que conecta el puente con el Puente de la Libertad y la Troncal de la Paz. Y eso permite que El Bagre pueda tener conexión con la Costa, con Medellín, con inversiones de $38.000 millones.

Y este año estamos ejecutando dotación de computadores y tecnología para 4.000 niños en las escuelas rurales”.

Los gremios vienen manifestando que las empresas no quieren invertir porque sienten que este Gobierno no les brinda seguridad jurídica ni reglas del juego claras. ¿Es el caso de Mineros?

“Nuestras principales inversiones en Colombia son de sostenimiento y las seguimos haciendo normalmente. Pero la inversión en crecimiento sí la tenemos bajo análisis, enlazado a nuestros permisos ambientales y a la permanencia del negocio en el momento. Hasta ahora, tenemos algunos proyectos de inversión: vamos a comprar una nueva draga que está en proceso, vamos a construir una nueva planta para el proyecto Llanuras y estamos analizando la posibilidad de hacer un parque solar apuntando a esa política de transición energética que también promueve el gobierno”.