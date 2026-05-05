Cuestionan cambio en manual de funciones en Supersalud que hizo Quintero, ¿contrató un arquitecto?

Tras la cuestionada llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud en las últimas semanas, sigue aumentando la controversia que genera su figura en la entidad. Esto, porque en las últimas horas surgieron cuestionamientos por la modificación del manual de funciones de la entidad, que habría permitido la contratación de un asesor sin formación en el sector salud.
Según una denuncia difundida por el senador electo Andrés Forero (Centro Democrático) en su cuenta de X (antes Tiwtter), el cambio se habría realizado para vincular a un arquitecto como asesor del despacho, con un salario cercano a los 14 millones de pesos mensuales.
“Recién llegado modificó el manual de funciones de Supersalud para contratar a un arquitecto (...) como asesor del despacho por $14 M al mes”, señaló Forero.