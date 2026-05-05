Lili Pink defiende legalidad de sus ventas; niega lavado de activos y contrabando

La reconocida marca de ropa interior Lili Pink, operada por la empresa Fast Moda S.A.S., emitió un pronunciamiento oficial este 5 de mayo de 2026 para hacer frente a las graves acusaciones que la vinculan con delitos financieros.
Tras el despliegue de un megaoperativo por parte del CTI de la Fiscalía el pasado 27 de abril, que abarcó más de 405 establecimientos comerciales en 59 municipios del país, la compañía enfatizó que no existe ninguna decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna sobre los hechos investigados.
“La compañía se encuentra vinculada a procesos en etapa de investigación en materia penal y de extinción de dominio, sin que exista a la fecha decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna”, dice la compañía en un comunicado