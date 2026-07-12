¿Qué le puede vender Colombia a Venezuela para la reconstrucción tras terremotos? Analdex calcula US$2.842 millones

Colombia tiene sobre la mesa una oportunidad comercial cercana a los US$2.842 millones en Venezuela. Así lo reveló un análisis de la Dirección de Asuntos Económicos de Analdex, que identificó 99 productos con capacidad de venderse en el corto plazo al vecino país. El estudio parte de cifras de 2025 y de la relación comercial regular entre ambas naciones. Pero llega en un momento particular, los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio de 2026 dispararon las necesidades de atención médica, agua, saneamiento, vivienda e infraestructura para la reconstrucción. Puede leer: Terremotos en Venezuela desplazaron hasta 60 centímetros el terreno, revela la Nasa

¿Qué encontró Analdex?

El gremio exportador cruzó dos variables, qué compra Venezuela en el mercado internacional y qué puede ofrecerle Colombia de inmediato. El resultado son 99 productos agrupados en varios sectores, con el potencial ya mencionado de US$2.842 millones en ventas adicionales. Así las cosas, ningún otro grupo se acerca al potencial de los alimentos y las bebidas, con US$764,4 millones. Ahí entran productos que cualquier hogar venezolano compra a diario, como aceites, arroz, lácteos, azúcar, galletas y panes. En segundo lugar aparece el sector de vehículos, repuestos y maquinaria, con US$579,2 millones en oportunidades. La lista incluye camiones de carga, motocicletas, repuestos, electrodomésticos y plantas de energía, insumos clave para mover mercancía y sostener servicios básicos en un país con la infraestructura golpeada.

Químicos, plásticos y combustibles

Los productos químicos y de aseo suman US$383,7 millones, casi todos concentrados en jabones, detergentes y desinfectantes, artículos que se vuelven prioritarios cuando fallan el agua y el saneamiento. Los plásticos y empaques aportan otros US$288,2 millones, entre bolsas, botellas y envases industriales. El combustible y la energía representan US$231,3 millones, un potencial que Analdex vincula al mantenimiento técnico y a la reactivación de la actividad petrolera venezolana. El gremio advierte, además, que esta cifra podría crecer bastante más de lo calculado. El bloque de textiles, ropa y papel suma US$133,8 millones, con prendas de vestir, telas y cajas de cartón corrugado como principales productos. Entérese: Venezuela marca distancia de Abelardo de la Espriella y descarta coordinar la reconstrucción tras terremotos

La ayuda humanitaria como prioridad

Analdex separó dos frentes que no responden solo a la lógica comercial, sino a la emergencia que dejaron los sismos. El primero es salud y medicinas, con un potencial de US$263,7 millones. Según el gremio, Colombia puede despachar con rapidez medicamentos, antibióticos, equipos médicos y productos de higiene como pañales y toallas sanitarias, bienes que escasean en cualquier emergencia sanitaria. El segundo es construcción y arreglos para el hogar, que suma US$197,7 millones. Tubos, estructuras de hierro, cables eléctricos, grifería y pinturas son, según el gremio, indispensables para reparar viviendas y redes de agua y luz en las zonas afectadas.