¿Qué le puede vender Colombia a Venezuela para la reconstrucción tras terremotos? Analdex calcula US$2.842 millones

Colombia tiene sobre la mesa una oportunidad comercial cercana a los US$2.842 millones en Venezuela. Así lo reveló un análisis de la Dirección de Asuntos Económicos de Analdex, que identificó 99 productos con capacidad de venderse en el corto plazo al vecino país.
El estudio parte de cifras de 2025 y de la relación comercial regular entre ambas naciones. Pero llega en un momento particular, los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio de 2026 dispararon las necesidades de atención médica, agua, saneamiento, vivienda e infraestructura para la reconstrucción.
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