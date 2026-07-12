El VAR según Nietzsche: ¿Por qué la tecnología en el Mundial 2026 demuestra que “no hay hechos, solo interpretaciones”?

“En filosofía, como en arte, lo único importante es el contenido, en ningún
caso, la novedad”. Karl Popper, filósofo austríaco. En *Los verdaderos
pensadores de nuestro tiempo*, libro de Guy Sorman.
La FIFA —Federación Internacional del Fútbol Asociado— puso a prueba en 2016 el VAR —Video Assistant Referee— y lo justificó diciendo que era “para evitar errores humanos claros y manifiestos”.
Para el máximo poder del fútbol mundial, la vista humana tiene limitaciones y por ello los árbitros han cometido errores reiterados —muchas veces involuntarios— durante los partidos e incurrido en injusticias en los diversos torneos futbolísticos que se disputan en todo el mundo y que en no pocas ocasiones terminaron en tragedias.
De acuerdo con información aportada por la IA, el VAR se aplica en cuatro situaciones en un partido de fútbol:
-Goles (para verificar si hubo o no fuera de lugar); penales (si la falta fue cometida en el área del arquero y si esta es o no válida para pitar la pena máxima).
-Tarjetas rojas directas (en casos de juego brusco o de una acción violenta); confusión de identidad (para, llegado el caso, expulsar o amonestar al jugador que cometió la falta).
-Penas máximas: revisa si la falta fue dentro del área y si debe o no debe marcarse penal.
-Confusión de identidad: ayuda al árbitro a saber exactamente qué jugador cometió una falta para mostrarle la tarjeta correcta.
La FIFA y la IFAB (International Football Association Board) ampliaron luego las funciones del VAR para afianzar la justicia y también la dinámica de los partidos.
El VAR puede intervenir en:
-Expulsiones por segunda amarilla: el VAR está autorizado para revisar si una doble amarilla puede deberse a un error claro.
-Errores de tiros de esquina: si se marcó un tiro de esquina o hubo un saque de meta equivocado antes de un gol, el VAR tiene la potestad de corregir la decisión.
-Inicio de jugadas en tiros de esquina y libres: el VAR puede revisar faltas del atacante al inicio de la jugada.
Luego de los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, el VAR se aplicó por tercera ocasión en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.